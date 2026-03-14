¡Mucha atención! La Media Maratón de Nueva York, en EE. UU., se llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026, lo que ocasionará el sorpresivo cierre de más de 100 calles en diversas áreas de la ciudad. A continuación te compartimos recomendaciones sobre las restricciones que se llevarán a cabo en las zonas afectadas.

Este domingo se cerrarán estas calles en Nueva York y nadie podrá podrá circular por una razón

‘El Cronista’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la media maratón de Nueva York y todo lo que traerá consigo para este fin de semana. Este evento deportivo abarca una distancia de 13,1 millas, la cual atraerá alrededor de 30.000 corredores y contará con un amplio despliegue de seguridad.

Este domingo se cerrarán estas calles en Nueva York y nadie podrá podrá circular por una razón.

Para garantizar el orden durante esta actividad, se anunciaron ciertas restricciones de circulación en las principales calles de la ciudad. CVabe precisar que los cierres de vías empezaron el jueves 12 de marzo y se mantendrán hasta el domingo 15 de marzo, afectando diversas áreas de Nueva York. AQUÍ, los barrios más afectados:

Prospect Park, Prospect Heights, Park Slope y Downtown Brooklyn en Brooklyn .

. Lower East Side, Chinatown, Midtown Manhattan, Times Square, Upper West Side y Central Park en Manhattan.

Vale resaltar que este operativo tiene como finalidad asegurar la seguridad de los participantes y espectadores durante la competencia.

Estas son las vías estratégicas para evitar la congestión en estas fechas

Bajo este contexto y durante los desplazamientos de norte a sur en Manhattan, se recomienda utilizar Broadway, Lexington Avenue o Park Avenue, evitando las avenidas que forman parte del recorrido de la carrera.

Asimismo, todos los que necesiten trasladarse cerca de Central Park pueden optar por Columbus Avenue o Amsterdam Avenue, evitando el acceso a Central Park West.