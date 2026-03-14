HORROR TOTAL en Nueva Jersey: hombre ASESINA a su esposa y a sus suegros frente a sus hijos antes de QUITARSE la vida

Un estremecedor hecho ocurrió en Berkeley Township, Nueva Jersey, cuando un hombre asesinó a su esposa y a sus suegros antes de suicidarse. El crimen se produjo alrededor de las 5.00 a. m. en la vivienda familiar, donde también estaban tres niños que afortunadamente resultaron ilesos.

Hombre asesina a su esposa y suegros en Nueva Jersey

En un trágico hecho ocurrido en Berkeley Township, Nueva Jersey, Vaughn Stewart (37), asesinó a su esposa Deonna Stewart (38) y a sus suegros antes de quitarse la vida. El suceso ocurrió alrededor de las 5.00 a. m. en una vivienda donde también estaban tres niños, quienes afortunadamente resultaron ilesos y ahora se encuentran bajo la tutela del Departamento de Protección y Permanencia Infantil (DCF).

Hombre en Nueva Jersey asesina a su esposa y suegros frente a sus hijos.

Las autoridades confirmaron que Stewart persiguió a su esposa por la calle y la mató a tiros antes de regresar a la casa y suicidarse. La familia había vivido allí previamente, pero los padres de Deonna Stewart permanecían en el hogar junto con los tres hijos de la pareja.

Impacto de la violencia doméstica en EE. UU.

La violencia doméstica sigue siendo un grave problema que impacta a millones de personas cada año en Estados Unidos. En ciudades como Nueva York y zonas aledañas, se registran a diario numerosos incidentes que van desde abusos verbales hasta agresiones físicas y homicidios familiares.

Recientes tragedias en Nueva Jersey y Nueva York han involucrado asesinatos entre hermanos, parejas y otros familiares cercanos. Estos casos resaltan la urgencia de garantizar la protección infantil y la seguridad de los adultos vulnerables dentro de sus hogares, previniendo más episodios de tragedia familiar.

Casos recientes de tragedias familiares

En las últimas semanas, se registraron varios hechos similares: un hombre mató a su hermana y otros familiares en Long Island; en Hillsborough, NJ, una mujer fue acusada de matar a sus hijos; y en Union, NJ, una familia completa murió tras recibir una orden de desalojo.

Estos episodios demuestran que la violencia intrafamiliar no discrimina edad ni género. Autoridades locales y organizaciones nacionales insisten en la importancia de la denuncia y en la disponibilidad de líneas de ayuda para víctimas.