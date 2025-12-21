ATENCIÓN migrantes que quieren Green Card: Trump podría eliminar programa de residencia tras tiroteo en Universidad Brown

Con los trágicos sucesos del sujeto que abrió fuego en la Universidad Brown, el presidente Donald Trump suspendió de forma permanente la lotería de la Green Card, pero un exfuncionario de inmigración deslizó que la Casa Blanca podría ir más allá, al punto que el mandatario estaría en condición de eliminar para siempre el programa de residencia legal en los Estados Unidos.

¿Donald Trump podría eliminar para siempre la Green Card?

Newsweek habló con Rick Murray, quien fuera jefe de personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para Refugiados y Operaciones Internacionales hasta noviembre del presente año: "Creo que al gobierno le gustaría terminar permanentemente con varios programas de Green Card; sin embargo, existe un marco legislativo establecido que sería casi imposible de eludir sin la acción del Congreso".

En cuanto al tiroteo en la Universidad de Brown, Neves Valente, de 48 años, de origen portugués y exalumno de esta casa de estudios, abrió fuego en el interior de la institución el pasado 13 de diciembre, ataque que causó la muerte de Ella Cook, de 19 años y de Mukhammad Aziz Umurzoko, de 18 años, así como o personas heridas. El sujeto fue encontrado muerte el pasado jueves 18 por la noche en una unidad de almacenamiento de Salem, New Hampshire. Aparentemente, la causa fue suicidio.

Luego de esto, Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, hizo una publicación en X, contó que el portugués llegó a los Estados Unidos por medio del programa de inmigrantes de Visa de Diversidad en 2017, para luego recibir estatus de residente permanente legal por medio de la obtención de la Green Card: "Este individuo atroz nunca debería haber estado permitido de entrar a nuestro país".

La Green Card es otorgada a los no ciudadanos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

El portal recuerda que la actual administración ha suspendido todas las solicitudes de inmigración para países como Afganistán y de otras nacionalidades, todo esto cuando tuvo lugar el tiroteo en Washington D.C. y que dejó el saldo de un Guardia Nacional muerto y otro herido.

¿La Casa Blanca utiliza los tiroteos para restringir aún más los beneficios para los inmigrantes en EE. UU.?

En ese sentido, Newsweek asegura que se trata de un patrón donde las acciones de los delincuentes recaen sobre todos los que utilizan esa vía para su trámite migratorio, pretexto que es utilizado para excluir grupos enteros de inmigrantes, sin considerar ningún mérito ni factor individual al determinar si aprueban o deniegas los casos.

"El sistema de inmigración de los Estados Unidos siempre ha estado diseñado para sopesar los méritos individuales, mientras que esta administración intenta cambiar el guion y encasillar a todos juntos buscando un paso en falso para juzgarlos a todos", dijo Murray.

En cuanto a la lotería de Green Card, esta otorgaba 55 mil visas de inmigrantes cada año a personas de países con bajos niveles de inmigración hacia los Estados Unidos; por ello, los beneficiarios se seleccionan por medio de un proceso de lotería aleatorio, es decir, que los solicitantes tienen que cumplir ciertos criterios de elegibilidad como educación, experiencia laboral y verificación de antecedentes previo a la obtención de la residencia permanente.