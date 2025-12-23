ALERTA para Venezuela: Maduro aprueba nueva ley que impone hasta 20 años de prisión por respaldar bloqueos de EE. UU.

En medio de una creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la aprobación de una nueva ley que impone penas de hasta 20 años de prisión para quienes respalden acciones de bloqueo o piratería naval atribuidas a Washington.

La medida se da luego de que la administración de Donald Trump ordenara un bloqueo total a petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que ya derivó en la incautación de al menos dos buques con crudo venezolano.

Venezuela aprueba ley contra "piratería y bloqueo" naval

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro informó que la normativa lleva por nombre Ley para Garantizar la Libre Navegabilidad y Comercio contra la Piratería en los Mares del Mundo. Según explicó, la ley busca hacer cumplir convenios internacionales que prohíben el asalto a buques y los delitos contra el comercio global.

Gobierno de Maduro anunció nueva ley que impone penas de hasta 20 años de prisión para quienes respalden acciones de EE. UU.

El diputado Giuseppe Alessandrello detalló que la ley sancionará a toda persona que promueva, facilite, financie o participe en acciones de bloqueo o piratería contra operaciones comerciales venezolanas. Las penas contemplan entre 15 y 20 años de cárcel, además de multas millonarias calculadas según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Tensión con EE. UU. y presión sobre el sector petrolero

La aprobación de esta ley ocurre tras la orden de Trump de imponer un bloqueo "completo" a los petroleros venezolanos sancionados, una medida que forma parte de la estrategia de presión de Washington. Hasta ahora, dos buques fueron incautados cuando se dirigían a Asia y un tercero logró evadir a las autoridades estadounidenses.

Maduro aseguró que estas acciones representan una prueba para el país, pero afirmó que Venezuela saldrá fortalecida. Por su parte, Trump evitó precisar su objetivo final, aunque no descartó mayores acciones militares y dejó entrever que busca aumentar la presión para forzar cambios políticos en el país sudamericano.