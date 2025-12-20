GOLPE DURO a esposa de Nicolás Maduro: EE. UU. sanciona a familiares por presunta corrupción

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra familiares y asociados cercanos al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos para desmantelar lo que califica como una red de "narcocorrupción" que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y se dirige contra personas vinculadas a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, así como a allegados del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalados por presuntas operaciones financieras irregulares.

Sanciones a familiares directos

Entre los sancionados figuran la madre de Malpica Flores, Eloisa Flores de Malpica, su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba, y su hermana, Iriamni Malpica Flores. También fueron incluidos su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija Erica Patricia Malpica Hurtado.

EE. UU. sanciona a familiares del entorno de Nicolás Maduro por presunta corrupción.

En total, siete personas fueron sancionadas por su presunta participación o complicidad en transacciones corruptas vinculadas a programas y proyectos públicos del Gobierno venezolano, según informó la OFAC en un comunicado oficial.

Restricciones financieras y presión creciente

Las sanciones implican la congelación de activos que estas personas puedan tener en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los sancionados.

Washington ha intensificado en los últimos días su presión contra el Gobierno de Maduro, al que califica de "narcodictadura", incluyendo nuevas restricciones al sector petrolero venezolano y un aumento de operaciones de seguridad en el Caribe contra el tráfico ilícito procedente de Venezuela y Colombia.