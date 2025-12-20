¡Aviso muy importante! El 29 de octubre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer una normativa que acabó con la prórroga automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para las solicitudes de renovación que se presenten a tiempo en Estados Unidos salvo ciertas excepciones.

Esta sorpresiva modificación está ocasionado un gran impacto a las solicitudes de renovación de EAD, las cuales se llevaron a cabo desde del 30 de octubre de 2025, representando un cambio importante en el procedimiento de autorización laboral. AQUÍ todo lo que debes saber de esta actualización.

Esto pasará con los empleadores y empleados tras fin a las extensiones de EAD en EE. UU.

Recientemente, honigman y otros portales web compartieron más detalles sobre la nueva normativa, la cual establece que, a partir de su entrada en vigor, las personas que soliciten la renovación de su Documento de Autorización de Empleo (EAD) ya no contarán con una extensión automática de su autorización mientras la solicitud continúe en proceso.

Cabe precisar que esta inesperada medida trae grandes consecuencias para quienes poseen un EAD H-4 o uno basado en una solicitud I-485 en trámite. No obstante, se mantienen excepciones para extensiones legales o notificadas por el Registro Federal, tal como las que están relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la visa F-1 STEM OPT.

Como se recuerda, antes, quienes renovaban su EAD y cumplían ciertos criterios podían beneficiarse de una prórroga automática de hasta 540 días, lo que les permitía evitar interrupciones en su autorización de empleo. Sin embargo, ahora, es imperativo que la renovación sea aprobada y que el nuevo EAD esté disponible antes de que el actual expire, a menos que se aplique alguna excepción.

Vale precisar que el objetivo de la medida es fortalecer la seguridad a través de un aumento en la frecuencia de las verificaciones de antecedentes y la investigación de quienes buscan autorización laboral, con la finalidad de disuadir el fraude y detectar posibles problemas de seguridad, lo que facilitaría la implementación de medidas de cumplimiento adecuadas.

¿Quiénes no se ven afectados y por qué?

Bajo este contexto, se debe señalar que la regla no tiene efectos retroactivos sobre los EAD que ya se beneficiaron de extensiones automáticas antes del 30 de octubre de 2025.

Asimismo, aquellos con solicitudes de renovación pendientes presentadas antes de la vigencia de la nueva norma seguirán recibiendo la extensión automática conforme a la política anterior, y sin ningún inconveniente. Los empleadores tienen la responsabilidad de conocer los nuevos requisitos y ajustar sus prácticas de cumplimiento en consecuencia.