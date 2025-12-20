0
ALERTA en Walmart de Apopka: reportan BÚSQUEDA inmediata de hombre acusado de estafar a víctima con millonaria suma de dinero

La policía de Apopka se encuentra en la búsqueda de un hombre que ha sido considerado como el principal sospechoso de una estafa en las afueras de un Walmart.

Walmart de Apopka: reportan búsqueda de hombre acusado de estafar a víctima con gran suma de dinero.
Walmart de Apopka: reportan búsqueda de hombre acusado de estafar a víctima con gran suma de dinero.
¡Mucha atención! Recientemente, la policía de Apopka, en Florida, EE. UU., se encuentra en la búsqueda de un hombre que ha sido acusado de estafar a una persona y persuadir para que le entregara una considerable suma de dinero en efectivo en las afueras de un Walmart. Según las autoridades, el sospechoso se ganó la confianza de la víctima al usar la creencia religiosa que ambos tenían para cometer su delito.

Walmart de Apopka: reportan búsqueda de hombre acusado de estafar a víctima con gran suma de dinero

Recientemente, la policía de Apopka compartió públicamente las imágenes de la cámara de vigilancia del lugar, en donde se evidenció a un sospechoso involucrado en un engaño ocurrido en las afueras de un Walmart, ubicado en la cuadra 1700 de South Orange Blossom Trail, en Florida.

Según los investigadores y los datos de clickorlando.com, el individuo se acercó a la víctima, señalando haber heredado una considerable suma de dinero y manifestando su intención de donar parte a una organización benéfica. Mediante un conmovedor discurso que incluía creencias religiosas compartidas, logró ganarse la confianza de su víctima, lo que le permitió que se lleve a cabo la estafa.

También se informó que, durante la interacción, una segunda persona apareció brevemente, contribuyendo a dar credibilidad a la historia del sospechoso. Luego, este abandonó el lugar con lo que la policía calificó como una "gran suma de dinero".

Los compradores que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento estadounidense no dudaron en expresar su preocupación, señalando que el incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la precaución al tratar con extraños. Asimismo, las autoridades locales han instado a la comunidad a ayudar a encontrar el paradero de dicho sujeto.

Comunidad se muestra preocupada frente a esta modalidad de estafa cerca a Walmart

Ante lo sucedido, un cliente de Walmart expresó su descontento, afirmando que "no se puede hablar con todo el mundo" y advirtiendo sobre la importancia de no compartir creencias religiosas ni información personal.

Otro cliente, afectado por una estafa, manifestó su inquietud, señalando que la situación le resulta "asquerosa" y deseando que se logre recuperar el dinero perdido. Ante este panorama, las autoridades pidieron, una vez más, a quienes reconozcan al sospechoso en las imágenes de vigilancia o posean información relevante sobre el caso, que se pongan en contacto con la policía de Apopka o con Crime Stoppers.

