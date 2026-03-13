Universitario se refuerza con ex Rosario Central tras conocerse la sanción de Jairo Concha

Universitario de Deportes fue notificado recientemente sobre la sanción de Javier Rabanal y Jairo Concha, esto por orden de la Comisión Disciplinaria tras los incidentes con la hinchada de Sporting Cristal durante el partido en el Estadio Alberto Gallardo. Ante ello, y teniendo en cuenta las importantes bajas, el elenco crema decidió inmediatamente llamar a un ex Rosario Central con amplia experiencia a nivel nacional e internacional.

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Como se sabe, el director técnico argentino se perderá cuatro partidos de la Liga 1 y no llegará al clásico con Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026, mientras que el mediocampista nacional estará ausente en dos duelos y sí podrá afrontar el duelo ante los blanquiazules. Sin embargo, teniendo en cuenta el presente, los merengues convocaron a un talentoso elemento para cubrir la volante del plantel.

Se trata de Horacio Calcaterra, quien contará con grandes posibilidades de arrancar ante la Universidad Técnica de Cajamarca en el Estadio Monumental. Según informó el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta oficial de ‘X’, el argentino nacionalizado peruano formará parte de Universitario de Deportes para este trascendental partido en condición de local.

Horacio Calcaterra aparece en lista de Universitario.

“Horacio Calcaterra sale en lista”, precisó el mencionado comunicador, dejando clara la decisión del comando técnico que quedará a cargo del asistente de Javier Rabanal: Santiago Lemus. Como sabemos, los cremas necesitan ganar sí o sí debido a que UTC está por encima en la tabla de posiciones y porque, si deja escapar puntos, Alianza Lima podría alejarse más como líder del Torneo Apertura de la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Horacio Calcaterra?

El nacido en Argentina inició con su carrera deportiva en el país que lo vio crecer, pero después llegó al Perú y nunca volvió a irse, por lo que cuenta con una amplia trayectoria y conocimiento de lo que es nuestro fútbol.