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Universitario se salva de enfrentar a dos campeones brasileños en la Copa Libertadores 2026
En Universitario están con gran expectativa por el sorteo de la Copa Libertadores, donde estarán sumando una participación más. Por lo pronto, evitarán a dos brasileños.
Universitario de Deportes armó el plantel necesario para jugar la Copa Libertadores 2026 y pronto estarán conociendo a sus rivales en la fase de grupos. La buena noticia para los hinchas cremas es que el elenco de Javier Rabanal no se estará enfrentando a dos campeones brasileños. Te contamos quiénes son y por qué.
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Cusco FC, Sporting Cristal y Universitario serán los tres representantes peruanos que participarán en la Copa Libertadores. Este jueves 19 de marzo podrán conocer a sus rivales, donde los merengues tendrán la oportunidad de evitar a dos grandes equipos brasileños reconocidos a nivel mundial.
Universitario evitará enfrentarse a dos equipos brasileños
Luego de haber sido campeones en la Liga 1, Universitario tendrá el beneficio de jugar directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, eso no es lo único y es que la 'U' también ha sido considerado dentro del Bombo 2, lo que quiere decir que no se enfrentarán a Corinthians ni Cruzeiro. Ambos clubes han sabido ser campeones de la Libertadores.
Universitario jugará la Copa Libertadores.
Por otro lado, Universitario tampoco se podrá enfrentar a las amenazas del fútbol argentino, que son: Lanús y Estudiantes de La Plata, rivales que saben imponer su juego en las competiciones de la Conmebol. A ellos hay que sumarle que el elenco crema tampoco jugará ante Libertad, Cerro Porteño ni Bolívar.
Duelo de peruanos en la Copa Libertadores
Es importante señalar que Universitario de Deportes no podrá enfrentarse a Cusco FC en la misma serie al ser dos equipos del mismo país que clasificaron de manera directa. Esto no ocurrirá con Sporting Cristal, que sí podría jugar ante los cremas o los cusqueños por llegar desde la fase previa.
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