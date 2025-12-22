- Hoy:
Alerta máxima en Walmart de Coral Springs con exempleada que robó billetera a cliente y es perseguida por la policía
La mujer aprovechó el descuido de la cliente para robar su billetera. Pese a ser vista por las cámaras no pudieron identificarla, sino tras 6 meses de ocurrido el robo.
En junio pasado, Joanne Harrynarine, de 46 años, siendo exempleada de un Walmart en Coral Springs, Florida, Estados Unidos, tuvo la pésima idea de poner en práctica sus malas artes al robarle la billetera a un cliente de la tienda minorista, pero 6 meses después de hurto ha sido detenida por la policía local.
Exempleada roba billetera a cliente de Walmart en Coral Springs
Todo sucedió el 14 de junio ya que, según la declaración jurada hecha por la víctima denunciante, Harrynarine le robó su billetera mientras compraba en el Walmart ubicado en 6001 Coral Ridge Drive. Ella habría colocado el bolso en el carrito de compras mientras realizaba el pago de los productos.
En eso, se dio cuenta de que su billetera había desaparecido una vez abandonó el establecimiento, objeto que contenía en su interior dinero por valor de US$800 dólares, tarjetas de crédito, así como objetos personales. Ante esto, dio marcha atrás, ingresó una vez más a la tienda, busco a la mujer que la atendió, pero esta no estaba y cuando preguntó por ella le dijeron que estaba de descanso.
Joanne Harrynarine, de 46 años. (Foto: BSO)
Cuando la víctima hizo la denuncia, la policía local revisó las cámaras de seguridad donde vieron a Joanne Harrynarine (no identificada en ese momento) como una cliente más, quien sacaba el dinero de la billetera, para luego salir de la tienda sin devolver nada.
Detenida, pero en libertad
Pero, tuvieron que pasar 6 meses para que la ladrona por fin cayera, pues el pasado 13 de diciembre la policía de Coral Springs la detuvo tras llevar a cabo la orden activa que pesaba en su contra producto de las investigaciones hechas en junio. La detención tuvo lugar en el área de Coral Square Mall, dentro de una tienda JCPenney.
Tras ello, fue trasladada a la cárcel del condado de Broward, pero luego sería liberada tras pagar la fianza de US$2,500 dólares. Las autoridades recobraron los US$800 dólares y ahora el Departamento de Policía de Coral Springs los utiliza como evidencia.
- 1
