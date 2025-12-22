¡CONFIRMADO! Walmart cerrará todas sus tiendas en California por 24 horas en esta fecha

Se acercan las fiestas de fin de año en todo el mundo occidental y Estados Unidos no es la excepción, por lo que muchos comercios son de los más visitados por millones de compradores; sin embargo, en la tierra del tío Sam muchas compañías tiene por costumbre cerrar sus puertas en fechas especiales como es Navidad y Walmart, el gigante de las cadenas minoristas, no es ajuno a esto.

¿Qué día y por qué Walmart cerrará todas sus tiendas en California por 24 horas?

En ese sentido, la administración de las tiendas Walmart en California han confirmado que cerrarán por 24 horas todas las sucursales en el soleado estado de la costa oeste para este jueves 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad en el mundo cristiano.

Sin embargo, este cierre solo comprenderán sus establecimientos físicos, caso contrario con los servicios digitales que seguirán operativo en dicha fecha, pero, eso sí, no esperes que tu pedido llegue el 25 de diciembre.

En ese sentido, si tienes pensando comprar vía online en temporada navideña por Walmart, debes tener en cuenta lo siguiente para no pasar un mal momento:

Walmart es una de las compañías que suele cerrar sus puertas en fechas especiales dentro de los Estados Unidos.

Realizar desde cualquier dispositivo.

Programar entregas de productos para después del jueves 25 de diciembre.

Coordinar el retiro de pedidos ante del cierre del miércoles 24 de diciembre.

Si te estás preguntando si es que los Walmart a lo largo de California atenderán de forma presencia el miércoles 24 de diciembre, la respuesta es que sí, pero lo harán en horario reducido, es decir, desde las 6:00 de la mañana hasta las 18:00 horas (o 4:00 p.m.), así que lo mejor es que planifiques bien para no quedarte sin realizar tus compras.

Eso sí, para el viernes 26 de diciembre de 2025, la atención en todas las tiendas de Walmart en California se reanudarán de forma normal en el horario de siempre.

¿Qué cadenas cerrarán en California por Navidad?

No solo Walmart cerrará sus puertas durante Navidad en California, también lo harán otras cadenas muy concurridas en este estado como en el resto de los Estados Unidos; en la mayoría de los casos no atenderán durante un periodo de 24 horas: