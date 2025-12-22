- Hoy:
Donald Trump EN LA MIRA: demócratas lo acusan de ENCUBRIMIENTO por los archivos de Epstein
Demócratas y víctimas de Epstein denuncian censura en los archivos publicados y acusan a Trump de intentar ocultar información sensible.
La publicación parcial de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein desató una nueva tormenta política en Estados Unidos. Legisladores demócratas acusan al presidente Donald Trump de intentar protegerse a sí mismo al permitir la divulgación de expedientes con amplias tachaduras, imágenes censuradas y material retirado posteriormente.
LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: negarían la Green Card a extranjeros por cometer este error común
La indignación también alcanzó a las víctimas de Epstein, quienes esperaban que la liberación de los archivos pusiera fin a años de dudas y teorías sobre un posible encubrimiento a altos niveles de poder. En cambio, la divulgación incompleta reavivó las sospechas y generó críticas desde ambos partidos.
Demócratas denuncian censura y posible encubrimiento
Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia figuran fotografías y registros que vinculan a Epstein con figuras públicas de alto perfil, como el expresidente Bill Clinton y celebridades internacionales. Sin embargo, grandes secciones aparecen cubiertas por recuadros negros, lo que ha sido interpretado por los demócratas como una falta de transparencia deliberada.
Acusan a Trump por encubrimiento en el caso Epstein.
El congresista Jamie Raskin afirmó que la censura busca ocultar información que podría comprometer a Trump o a personas cercanas a él. En la misma línea, el senador Chuck Schumer advirtió que retirar material ya publicado solo aumenta las sospechas y podría convertirse en "no de los mayores encubrimientos de la historia".
Críticas bipartidistas y defensa del Departamento de Justicia
Las quejas no provinieron únicamente del Partido Demócrata. Legisladores republicanos, como Thomas Massie y Rand Paul, también cuestionaron el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso, que obliga a divulgar todos los archivos del caso Epstein salvo aquellos que vulneren la privacidad de las víctimas.
Ante la controversia, el Departamento de Justicia defendió su decisión de revisar y tachar documentos tras su publicación inicial, argumentando que actúa conforme a la ley y por precaución. Aun así, la polémica persiste y amenaza con prolongarse, especialmente por la relación pasada entre Trump y Epstein y las promesas de transparencia realizadas durante la campaña presidencial.
