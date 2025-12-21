Compradora de Walmart advierte de "falla" en el sistema que te cobra más por los productos que compraste

Un video viral de TikTok reveló un momento particular sucedido en una tienda de Walmart donde una cliente compartió un error a la hora de pagar por unos productos que adquirió, pero el sistema le lanzaba un monto aún mayor, por lo que el clip ha dado mucho de qué hablar en la red social china.

¿Un error a la hora de pagar en Walmart o algo más?

Identificada como nobrasallowed dijo que cuando hacía unas compras en Walmart de US$108 dólares, pero cuando pasó por el lector de tarjetas para pagar el total del importe que lanzaba la máquina era de US$193 dólares, por lo que procedió a retirar la tarjeta.

"Miré la pantalla; la pantalla marcaba 108 dólares, el lector de tarjetas marcaba 193 dólares", dice la tiktoker, a la vez de acotar que fue un empleado de Walmart quien resolvió el problema transfiriendo la operación hacia otra caja donde el monto cobrado era el correcto.

La muchacha se mostró extrañada de que aquello haya sucedido, no sabía cómo explicarlo, así que hizo un video para advertir a los demás y miren con atención cuando hagan pagos en Walmart: "Tengan cuidado al pasar por caja este año. Es un poco sospechoso. Quizás solo haya sido un fallo técnico, pero es algo a tener en cuenta".

Usuarios comparten su experiencia

De inmediato, la caja de comentaros del video viral de TikTok se llenó de respuestas, la gran mayoría con situaciones similares, además que no pocos se cuestionan sobre cuántos habrán pasado por alto esto pagando importes mayores a los reales.

"No es un problema técnico si lleva ocurriendo dos años", "todas las tiendas se aprovechan de la gente que no presta atención", "se llama robo", "gracias por avisarme. Ya estoy tan ansioso en la caja que me van a cobrar un extra, así que esto es genial", "¡Es una diferencia enorme! me pregunto cuánta gente pagó de más sin darse cuenta".