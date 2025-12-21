- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA coleccionistas: el penny dice ADIÓS en EE. UU. y sus últimos centavos se venden por cifras récord
Tras más de 230 años en circulación, EE. UU. dejó de fabricar el penny y las últimas monedas alcanzaron precios históricos en subasta.
El penny, una de las monedas más emblemáticas de la historia estadounidense, llegó oficialmente a su fin. Tras más de 230 años en circulación, Estados Unidos puso punto final a la fabricación del centavo, un cierre que no pasó desapercibido para coleccionistas y casas de subastas, donde las últimas piezas alcanzaron valores millonarios.
PUEDES VER: ALERTA beneficiarios del Seguro Social en EE. UU.: este será el aumento real del pago mensual desde enero de 2026
La producción del centavo se detuvo en noviembre de 2025, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos confirmó el fin de una era. El motivo fue estrictamente económico: fabricar un penny costaba más que su propio valor, lo que volvió inviable su continuidad dentro del sistema monetario.
Los últimos centavos se vendieron por cifras récord en subasta.
Una subasta histórica y cifras récord
El cierre definitivo del centavo quedó sellado el 12 de diciembre de 2025, durante una subasta organizada por la reconocida firma Stack’s Bowers Galleries. El evento reunió a coleccionistas de todo el mundo y ofreció una edición limitada de 232 juegos conmemorativos, en alusión a los años que el penny formó parte de la economía estadounidense, desde 1793 hasta 2025.
El lote más codiciado fue el conjunto número 232, que incluía las últimas tres monedas de un centavo jamás acuñadas. Ese paquete se vendió por US$800,000, convirtiéndose en una de las ventas más impactantes en la historia reciente de la numismática estadounidense. El comprador también obtuvo los troqueles originales utilizados para acuñar esas monedas finales.
Qué contenían los sets finales del penny
Cada uno de los juegos subastados estaba compuesto por tres piezas especiales:
- Un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia.
- Un centavo de 2025-D producido en la Casa de la Moneda de Denver.
- Un centavo simbólico de oro de 24 quilates, creado para representar el cierre definitivo de la denominación.
Todas las monedas presentaban un símbolo Omega, distintivo que certifica que nunca circularon y que pertenecen a la última producción oficial del penny.
El valor promedio de cada trío superó los US$72,000, lo que permitió que la subasta recaudara cerca de US$16.76 millones, una cifra que refleja el enorme interés histórico y coleccionable de estas piezas.
La orden que marcó el final del centavo
La eliminación del penny fue impulsada a comienzos de 2025, cuando el entonces presidente Donald Trump instruyó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a detener su fabricación. La última tanda fue acuñada el 12 de noviembre de 2025, cerrando más de dos siglos de historia monetaria y generando un ahorro estimado de US$56 millones para el país.
Con el adiós al centavo, Estados Unidos no solo puso fin a una moneda, sino también a un símbolo cotidiano que acompañó generaciones enteras y que ahora pasa a formar parte del patrimonio histórico y del mercado de alto coleccionismo.
- 1
LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: negarían la Green Card a extranjeros por cometer este error común
- 2
MUCHA ATENCIÓN, beneficiarios SNAP: esto pasará con los beneficios del programa en el 2026 y sus nuevas exenciones
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la embajada ofrece considerable suma de dinero y vuelo gratis a quienes se autodeporten
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90