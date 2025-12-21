- Hoy:
ALERTA beneficiarios del Seguro Social en EE. UU.: este será el aumento real del pago mensual desde enero de 2026
El COLA 2026 subirá los pagos del Seguro Social y SSI. Millones de beneficiarios recibirán más dinero desde enero para enfrentar la inflación.
El comienzo de 2026 llegará con una mejora concreta en los ingresos de quienes dependen de los programas federales de asistencia en Estados Unidos. El Seguro Social y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) aplicarán un nuevo ajuste automático que incrementará los pagos mensuales, con el objetivo de amortiguar el encarecimiento sostenido del costo de vida.
La Administración del Seguro Social informó que el ajuste por costo de vida para 2026 será del 2,8%, una suba que impactará directamente en los depósitos desde enero. En términos prácticos, el aumento promedio para los jubilados rondará los 56 dólares adicionales al mes, alcanzando a cerca de 75 millones de beneficiarios entre jubilados, personas con discapacidad y hogares que reciben prestaciones familiares.
El aumento por COLA comenzará a reflejarse en los pagos del Seguro Social desde enero de 2026
Así quedarían los pagos del Seguro Social tras el ajuste
Con la actualización confirmada, los montos mensuales promedio proyectados por la agencia federal se ubicarían en los siguientes niveles:
- Trabajadores jubilados: US$ 2.071
- Pareja de adultos mayores con ambos beneficios: US$ 3.208
- Madre viuda con dos hijos: US$ 3.898
- Viuda o viudo de edad avanzada que vive solo: US$ 1.919
- Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos: US$ 2.937
- Promedio general de trabajadores discapacitados: US$ 1.630
En cuanto al SSI, los topes máximos también se ajustarán al alza. Los nuevos valores quedarían fijados en US$ 994 para una persona elegible, US$ 1.491 para parejas elegibles y US$ 498 para personas consideradas esenciales dentro del programa.
Cuándo se paga el aumento y cómo consultarlo
El nuevo monto comenzará a reflejarse en los depósitos de enero de 2026. En el caso de casi 7,5 millones de beneficiarios del SSI, el pago con el incremento se adelantará al 31 de diciembre de 2025, ya que la fecha habitual coincide con un feriado.
El calendario de cobros del Seguro Social quedará organizado de acuerdo con la fecha de nacimiento del titular, mientras que los avisos oficiales con el detalle del aumento, deducciones y fechas exactas serán enviados por correo postal desde diciembre. Además, quienes tengan una cuenta en My Social Security podrán revisar esta información en línea y activar notificaciones electrónicas.
Por qué se aplica el COLA
El ajuste anual se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo de EE. UU.. Este mecanismo busca evitar que la inflación erosione el poder de compra de los beneficios. En la última década, el promedio del COLA superó el 3%, mientras que en 2025 fue del 2,5%.
