Campaña de DNI electrónico gratis: ciudadanos podrán aprovechar trámites sin costo este 14 de marzo
El RENIEC ha confirmado que algunos ciudadanos en el Perú podrán acceder al trámite de DNI gratis durante este fin de semana.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sigue en pie con el desarrollo de diferentes campañas para que los ciudadanos puedan obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión más actualizada, que es la electrónica.
De esta manera, han colaborado ahora con una nueva entidad municipalidad en el país para lograr que los vecinos y vecinas accedan al documento de cara a Elecciones Generales 2026, jornada para la que se requiere la actualización correspondiente del mismo.
Se trata de la Municipalidad de la provincia de Chincheros, la cual ha confirmado que este sábado 14 de marzo estará ofreciendo una actividad gratuita en beneficio de los individuos de la zona, para que puedan gestionar su trámite de DNIe sin necesidad de costearlo.
DNI electrónico gratis este 14 de marzo/ FOTO: Municipalidad de Chincheros
Horario y lugar de la campaña de DNI gratis
Esta iniciativa se ha organizado en coordinación con la DRIAS del Gobierno Regional de Ayacucho a partir de las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.
Beneficiarios de la campaña
- Menores de 0 a 17 años.
- Adultos mayores de 60 años a más.
- Ciudadanos de 18 a 59 años (presentando obligatoriamente ficha SISFOH con calificación de pobre o pobre extremo).
Trámites gratis este 14 de marzo
Conoce qué servicios estarán disponibles durante la campaña:
- Inscripción por primera vez.
- Renovación por caducidad.
- Duplicado de DNI.
- Rectificación de datos.
- Entrega de DNI de campañas anteriores.
¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?
El DNI electrónico (DNIe) permite que haya mayor seguridad, rapidez y comodidad al permitir la identificación digital, autenticación en línea y firma digital con pleno valor legal. Asimismo, protege contra la suplantación de identidad gracias a su chip criptográfico.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90