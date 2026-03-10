Confirmado | RENIEC anuncia BUENA NOTICIA para usuarios: ampliara su horario hasta el 10 de abril

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado una excelente noticia para muchos usuarios en el Perú, ya que una de sus oficinas principales comenzará a ampliar su horario durante un mes, para permitir que se pueda acceder a la tramitación de diferentes servicios sin problemas.

Uno de los problemas más recurrentes en la atención de la entidad, es que en ciertas ocasiones los ciudadanos no logran llegar a realizar sus respetivas diligencias por falta de tiempo, y para ello es que se ha establecido una nueva disposición que aplicará solo para la zona de Independencia.

Oficina de Independencia amplía su horario de atención / FOTO: RENIEC

A través de la plataforma web de Facebook, el RENIEC dio a conocer la última información sobre la extensión de su horario para beneficio de los vecinos y vecinas en el distrito. "¡Ampliamos nuestro horario! Más de 13 horas de atención en #Independencia para trámites y recojo de #DNIe.", señala el comunicado.

De esta manera, se estableció que la oficina ubicada en la Calle Los Andes N.° 486, estará brindando atención a todos los individuos por muchas más horas de las habituales, ya que ahora las funciones estarán activas desde las 6:15 a. m. hasta las 7:45 p. m.

¿Hasta cuándo será la ampliación de horario?

De acuerdo a la información indicada en el afiche compartido por RENIEC, este reajuste del tiempo disponible para atención, solo estará vigente hasta el próximo viernes 10 de abril de 2026.

¿Cuál es el horario normal de RENIEC?

El horario regular con el que se rige RENIEC en todo el Perú, es de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. Por ello, la extensión del mismo significa una gran optimización, ya que serán 5 horas adicionales para acudir a realizar trámites pendientes.

¿Reniec seguirá atendiendo presencialmente?

RENIEC ha señalado que, pese a la normativa que manda a los ciudadanos a teletrabajo en el contexto de la crisis por falta del suministro de gas, su atención se mantendrá en todas las oficinas sin alteraciones.