RENIEC hace importante anuncio tras disposición del PCM sobre trabajo remoto
Tras el anuncio de adoptar la modalidad de teletrabajo ante la emergencia por falta de gas, RENIEC ha dado a conocer su posición.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), anunció a la comunidad de usuarios qué es lo que pasará ahora con la atención que brindarán en sus oficinas durante los próximos días, luego de que se haya hecho oficial la nueva medida de teletrabajo tomada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
¿Vas a recoger tu DNIe? Estos son los HORARIOS ESPECIALES en oficinas de RENIEC para el 7 y 8 de marzo
Como se sabe, el Gobierno ha dado a conocer que se ejecutarán disposiciones extraordinarias frente al complicado escenario que vive el país ahora con la contingencia en el suministro de gas natural, y entre estas resalta la implementación de teletrabajo en el sector público y clases virtuales en todos los niveles educativos en Lima Metropolitana y el Callao.
"Estamos contemplando medidas adicionales, sobre todo dirigidas a Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de garantizar el servicio de gas a más de dos millones de hogares y asegurar la continuidad de servicios esenciales", señaló la titular de la PCM, Denisse Miralles.
Ante la noticia, los representantes de RENIEC enviaron un comunicado a los usuarios por medio de sus redes sociales, en el cual se confirmaba qué decisión estaban tomando en torno a esta nueva acción gestionada por las autoridades del Perú por la crisis con el gas.
¿RENIEC seguirá atendiendo en oficinas tras anuncio del PCM?
RENIEC se pronuncia tras anuncio del PCM sobre teletrabajo / FOTO: RENIEC
Sí, la entidad encargada de todos los trámites de identidad en el país, ha indicado en su publicación que sí seguirá brindando todos sus servicios de manera presencial en las sucursales establecidas.
En el mensaje compartido vía plataforma web, se puede leer que durante el periodo anunciado por el PCM, que es del 9 al 13 de marzo, RENIEC sí brindará su atención normalidad en el horario ya conocido de 8:45 a.m. y 4.45 p.m.
¿Qué pasó con el gas en Perú?
El Perú se encuentra ante una fuerte emergencia en relación al combustible, esto después de que se presentara una fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco, el cual se encarga de abastecer de este recurso a todo Lima y Callao.
