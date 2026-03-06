¿Vas a recoger tu DNIe? Estos son los HORARIOS ESPECIALES en oficinas de RENIEC para el 7 y 8 de marzo

Si solicitaste la renovación, duplicado o tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, entonces te contamos que este fin de semana podrás recogerlo sin problemas desde algunas oficinas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) que han establecido horarios especiales para ello.

Como se sabe, la entidad ha venido ofreciendo facilidades a los usuarios desde hace varios meses, con la finalidad de que todos puedan acceder a su DNIe antes de que lleguen las Elecciones Generales 2026, programadas para el próximo domingo 12 de abril, y así no tengan inconvenientes al votar.

Usuarios podrán recoger su DNI este 7 y 8 de marzo / FOTO: RENIEC

Esta vez, el RENIEC ofrece la oportunidad de que los peruanos puedan obtener su DNIe durante el 7 y 8 de marzo en determinadas oficinas, si es que el trámite ya marca como finalizado en la web. Revisa la información puntual a continuación.

Oficinas de RENIEC que atenderán este 7 y 8 de marzo

Cabe destacar que la relación de oficinas compartida por RENIEC, estarán disponibles para la gestión de recojo de DNI electrónico durante el fin de semana.

7 de marzo:

LIMA OR INDEPENDENCIA (08:15 - 14:00)

LIMA OR MIRAFLORES (08:15 - 14:00)

LIMA OR LIMA (08:15 - 14:00)

LIMA OR CHOSICA (08:15 - 14:00)

LIMA OR SANTA ANITA (08:15 - 14:00)

LIMA OR SAN JUAN DE MIRAFLORES (08:15 - 14:00)

LIMA OR BARRANCA (08:15 - 14:00)

LIMA AG. CAÑETE (08:15 - 14:00)

LIMA AG HUACHO (08:15 - 14:00)

LIMA OR SAN JUAN DE LURIGANCHO (08:15 - 14:00)

8 de marzo:

LIMA OR INDEPENDENCIA (08:15 - 12:00)

LIMA OR MIRAFLORES (08:15 - 12:00)

¿Cómo saber si mi DNIe está listo para recoger?

Antes de acudir a las sucursales de RENIEC, primero tendrás que consultar si tu DNI está preparado para que vayas por él. AQUÍ te indicamos cómo verificar la información.

Ingresa a https://www.gob.pe/13388-consultar-estado-de-tu-tramite-para-la-entrega-de-tu-dni

Selecciona la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud"

Coloca el número del DNI o número de solicitud.

Haz clic en consultar.

¿Cuánto cuesta sacar el DNI electrónico?

Aunque su precio original es de 41 soles, hasta el próximo domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales en el Perú, el DNI electrónico estará con un precio de descuento de solo 30 soles.

¿Cómo tramitar el DNI electrónico?