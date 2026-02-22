RENIEC confirma buena noticia para usuarios: duplicado de DNI azul a electrónico se podrá realizar vía ONLINE

0
El RENIEC ha dado a conocer que los peruanos podrán acceder a una nueva facilidad vía web, para evitar acudir hasta las oficinas.

RENIEC habilitó opción virtual para usuarios
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmó que de ahora en adelante los ciudadanos del Perú podrán hacer un nuevo trámite virtual, con la finalidad de que todo sea más sencillo y cómodo, en lugar de acudir hasta las oficinas.

RENIEC: conoce en qué casos deberás ir a oficinas para trámites

A través de sus redes sociales, la entidad ha dado a conocer que todos aquellos que deseen generar un duplicado de su Documento Nacional de Identidad (DNI) azul y pasar al electrónico, podrán realizarlo desde la web oficial sin necesidad de hacer las largas colas en los puntos presenciales.

Se sabe que esta gestión tiene un importante costo promocional de S/ 30, el cual podrá hacerse efectivo solo hasta el 12 de abril con el código de pago: 02121. Es una campaña que tiene vigencia únicamente por la temporada previa a las Elecciones Generales 2026.

El duplicado de DNI azul a electrónico puede realizarse vía web / FOTO: RENIEC

¿Cómo tramitar duplicado de DNI online?

  • Paso 1: Se debe pagar S/ 30.00 con el código 02121 por el duplicado que le permitirá migrar del DNI azul al electrónico. El pago se puede realizar mediante Yape o en agentes BCP.
  • Paso 2: Descargar la aplicación DNI Bio Facial en el celular y seleccionar la opción Emisión por primera vez del DNIe. El usuario deberá tomarse una fotografía para validar su identidad y otra para actualizar la imagen del documento.
  • Paso 3: Ingresar a la página oficial de Reniec, hacer clic en este enlace, luego a Empezar trámite y aceptar los términos y condiciones del servicio.
  • Paso 4: Llenar la información solicitada y elegir el centro de atención del Reniec donde se recogerá el DNI electrónico. El nuevo documento tendrá una vigencia de 10 años.

¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger?

La entidad recomienda verificar en su página web que el estado del trámite figure al 100 % antes de acudir a la sede seleccionada para recoger el documento.

