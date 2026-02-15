- Hoy:
RENIEC confirma horario ampliado en regiones para realizar trámites y recoger DNIe
RENIEC anuncia nuevos horarios para algunas de las oficinas fuera de Lima. Conoce AQUÍ las ubicaciones a tomar en cuenta.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) confirmó que los ciudadanos en las diversas regiones del Perú podrán aprovechar el nuevo horario extendido para llevar a cabo los trámites que necesiten en torno al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).
Esta medida se realiza para agilizar la alta demanda de trámites y recojo del DNI y DNIe durante la temporada de verano, facilitando la atención a ciudadanos que no puedan acudir en el horario normal por temas laborales o personales.
La entidad exhorta a los ciudadanos a revisar previamente el estado del trámite en la web, ya que la entrega suele demorar de una a dos semanas. La medida no aplica a todas las oficinas, sino principalmente a puntos estratégicos de alta demanda en Lima.
Horario extendido en algunas regiones principales para el país / FOTO: RENIEC
Locales de RENIEC con extensión de horario
- Ancash
- OR SANTA: 07:15 - 6:45
- AG NUEVO CHIMBOTE: 07:45 - 4:45
- Apurímac
- OR ANDAHUAYLAS: 07:45 - 6:00
- Ayacucho
- OR HUAMANGA: 07:45 - 7:45
- Ayacucho
- PAP PICHARI: 07:45 - 6:00
- Cajamarca
- AG CHOTA: 07:45 - 7:45
- OR CAJAMARCA:07:00 - 7:00
- Cusco
- OR CUSCO 07:45 - 5:45
- AGENCIA CANCHIS 08:45 - 5:45
- PAP URUBAMBA 07:45 - 4:45
- Huancavelica
- OR HUANCAVELICA 08:45 - 5:45
- Huánuco
- OR HUANUCO 07:45 - 5:45
- PAP LEONCIO PRADO 07:45 - 5:45
- AG PASCO 07:45 - 5:45
- PAP OXAPAMPA 07:45 - 5:45
- PAP JOSE CRESPO Y CASTILLO 07:45 - 5:45
- PAP HUAMALIES 07:45 - 5:45
- PAP AMBO 08:00 - 6:00
- Ica
- OR ICA 07:00 -7:00
- AG CHINCHA 07:00 -7:00
- PAP. PARCONA 07:00 -7:00
- AG PISCO 07:00 - 4:45
- AG NASCA 8:45 -7:00
- MAC ICA 08:30 - 5:00
- Junín
- OR HUANCAYO 07:45 - 5:45
- OR TARMA 08:45 - 5:45
- OR CHANCHAMAYO 08:45 - 5:45
- PAP CONCEPCIÓN 08:45 - 5:45
- PAP JAUJA 08:45 - 5:45
- PAP CHUPACA 08:45 - 5:45
- La Libertad
- OR TRUJILLO I: 07:15 - 6:45
- OR TRUJILLO II: 07:15 - 6:45
- AG. SANCHEZ CARRIÓN: 07:15 - 6:45
- OR EL PORVENIR: 07:15 - 5:45
- OR ALTO TRUJILLO: 07:15 - 4:45
- Lambayeque
- OR JOSÉ LEONARDO ORTIZ: 07:45 - 7:45
- OR CHICLAYO: 07:45 - 7:45
- PAP FERREÑAFE: 07:45 - 7:45
- PAP LAMBAYEQUE: 07:45 - 7:45
- Loreto
- OR IQUITOS: 07:00 - 7:00
- Madre de Dios
- OR TAMBOPATA: 07:45 - 4:45
- Piura
- OR PIURA: 07:45 - 7:45
- AG CHULUCANAS: 07:45 - 7:45
- OR SULLANA: 07:45 - 7:45
- AG TALARA: 07:45 - 7:45
- San Martín
- PAP TOCACHE: 07:45 - 5:45
- Tumbes
- OR TUMBES: 07:45 - 7:45
- Ucayali
- OR PUCALLPA: 07:45 - 4:45
¿Cómo saber si el DNI está listo para recoger?
- Ingresa a la página de RENIEC
- Selecciona la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación -DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".
- Coloca el número del DNI o número de solicitud.
- Haz clic en consultar.
