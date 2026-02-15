0
RENIEC confirma horario ampliado en regiones para realizar trámites y recoger DNIe

RENIEC anuncia nuevos horarios para algunas de las oficinas fuera de Lima. Conoce AQUÍ las ubicaciones a tomar en cuenta.

Daniela Alvarado
RENIEC confirma horario extendido en regiones
RENIEC confirma horario extendido en regiones | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) confirmó que los ciudadanos en las diversas regiones del Perú podrán aprovechar el nuevo horario extendido para llevar a cabo los trámites que necesiten en torno al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe).

ONPE: conoce qué ciudadanos no necesitan actualizar el DNI

¿Quiénes no necesitan actualizar su DNI para las Elecciones Generales 2026? Esto dice RENIEC

Esta medida se realiza para agilizar la alta demanda de trámites y recojo del DNI y DNIe durante la temporada de verano, facilitando la atención a ciudadanos que no puedan acudir en el horario normal por temas laborales o personales.

La entidad exhorta a los ciudadanos a revisar previamente el estado del trámite en la web, ya que la entrega suele demorar de una a dos semanas. La medida no aplica a todas las oficinas, sino principalmente a puntos estratégicos de alta demanda en Lima.

RENIEC

Horario extendido en algunas regiones principales para el país / FOTO: RENIEC

Locales de RENIEC con extensión de horario

  • Ancash
  • OR SANTA: 07:15 - 6:45
  • AG NUEVO CHIMBOTE: 07:45 - 4:45
  • Apurímac
  • OR ANDAHUAYLAS: 07:45 - 6:00
  • Ayacucho
  • OR HUAMANGA: 07:45 - 7:45
  • Ayacucho
  • PAP PICHARI: 07:45 - 6:00
  • Cajamarca
  • AG CHOTA: 07:45 - 7:45
  • OR CAJAMARCA:07:00 - 7:00
  • Cusco
  • OR CUSCO 07:45 - 5:45
  • AGENCIA CANCHIS 08:45 - 5:45
  • PAP URUBAMBA 07:45 - 4:45
  • Huancavelica
  • OR HUANCAVELICA 08:45 - 5:45
  • Huánuco
  • OR HUANUCO 07:45 - 5:45
  • PAP LEONCIO PRADO 07:45 - 5:45
  • AG PASCO 07:45 - 5:45
  • PAP OXAPAMPA 07:45 - 5:45
  • PAP JOSE CRESPO Y CASTILLO 07:45 - 5:45
  • PAP HUAMALIES 07:45 - 5:45
  • PAP AMBO 08:00 - 6:00
  • Ica
  • OR ICA 07:00 -7:00
  • AG CHINCHA 07:00 -7:00
  • PAP. PARCONA 07:00 -7:00
  • AG PISCO 07:00 - 4:45
  • AG NASCA 8:45 -7:00
  • MAC ICA 08:30 - 5:00
  • Junín
  • OR HUANCAYO 07:45 - 5:45
  • OR TARMA 08:45 - 5:45
  • OR CHANCHAMAYO 08:45 - 5:45
  • PAP CONCEPCIÓN 08:45 - 5:45
  • PAP JAUJA 08:45 - 5:45
  • PAP CHUPACA 08:45 - 5:45
  • La Libertad
  • OR TRUJILLO I: 07:15 - 6:45
  • OR TRUJILLO II: 07:15 - 6:45
  • AG. SANCHEZ CARRIÓN: 07:15 - 6:45
  • OR EL PORVENIR: 07:15 - 5:45
  • OR ALTO TRUJILLO: 07:15 - 4:45
  • Lambayeque
  • OR JOSÉ LEONARDO ORTIZ: 07:45 - 7:45
  • OR CHICLAYO: 07:45 - 7:45
  • PAP FERREÑAFE: 07:45 - 7:45
  • PAP LAMBAYEQUE: 07:45 - 7:45
  • Loreto
  • OR IQUITOS: 07:00 - 7:00
  • Madre de Dios
  • OR TAMBOPATA: 07:45 - 4:45
  • Piura
  • OR PIURA: 07:45 - 7:45
  • AG CHULUCANAS: 07:45 - 7:45
  • OR SULLANA: 07:45 - 7:45
  • AG TALARA: 07:45 - 7:45
  • San Martín
  • PAP TOCACHE: 07:45 - 5:45
  • Tumbes
  • OR TUMBES: 07:45 - 7:45
  • Ucayali
  • OR PUCALLPA: 07:45 - 4:45

¿Cómo saber si el DNI está listo para recoger?

  • Ingresa a la página de RENIEC
  • Selecciona la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación -DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".
  • Coloca el número del DNI o número de solicitud.
  • Haz clic en consultar.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

