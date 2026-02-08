¿Perdiste tu DNI electrónico? Conoce AQUÍ los 4 sencillos pasos para generar el duplicado

El Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica, es el único ahora en emitirse desde hace varios meses, pues el azul ha dejado de tramitarse oficialmente en 2025. Es clave que todos los ciudadanos cuenten con esta documentación, pero, ¿qué pasa cuando este se extravía?

Cuando este documento se pierde, es sumamente necesario que de inmediato la persona afectada realice la gestión para generar un nuevo plástico y para ello, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ofrece las opciones de su plataforma virtual.

De acuerdo a lo que dice el canal oficial de Facebook del organismo, para este proceso de duplicado de DNI no se requiere acudir a una oficina, ya que puede realizarse en línea con pasos fáciles y rápidos. AQUÍ te contamos los detalles para empezar con tu trámite.

El duplicado de DNI electrónico puede ser tramitado vía RENIEC web / FOTO: RENIEC

LINK para duplicado de DNI electrónico

Si necesitas sacar el duplicado de tu DNI, ya se por pérdida o robo, entonces solo deberás ingresar al siguiente enlace autorizado de RENIEC: https://portaladminusuarios.reniec.gob.pe/duplicado/

¿Cuánto cuesta el duplicado de DNI electrónico?

Puedes realizar el depósito correspondiente al duplicado por Yape, Agentes BCP, Págalo. pe y Banco de la Nación. El costo que se establece en este caso es de 33 soles.

GUÍA para sacar duplicado de DNI electrónico