DNI gratis en febrero 2026: consulta AQUÍ en qué sedes aplica el trámite sin costo durante el mes que viene

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) sigue compartiendo con diferentes municipalidades la tarea de brindar acceso seguro y fácil al Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto se ve reflejado en las campañas gestionadas por la entidad en favor de los vecinos de todos los distritos.

Esta vez, no será la excepción. Ahora que iniciará pronto el mes de febrero 2026, es necesario estar al tanto de cada detalle sobre la iniciativa "Verano inclusivo" que se ha anunciado desde hace unas semanas, la cual tiene una única finalidad y es que los ciudadanos tramiten su DNI sin costearlo.

Sedes de RENIEC seguirán habilitadas en febrero para DNI gratis de usuarios / FOTO: RENIEC

Así pues, si estás interesado en acudir a estas jornadas durante el siguiente mes que ya viene, te dejaremos AQUÍ la información completa de las ubicaciones a las que puedes presentarte para efectuar tu gestión del documento electrónico.

¿En qué sedes de Lima sedes se puede tramitar el DNI gratis?

Son 11 sedes que han estado activas durante enero 2026 y que seguirán con la atención gratuita a lo largo de febrero. Localiza dónde se encuentra la más cercana a tu domicilio y asiste al proceso.

San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos - 8:30 a. m. y las 3:30 p. m

Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1 - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m (Solo lunes, miércoles y viernes)

Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes - 9:00 a. m. y las 2:00 p. m

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar - 9:00 a. m. y las 4:00 p. m

Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer - 9:00 a. m. y las 4:00 p. m

Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino - 8:45 a. m. y las 4:00 p. m

¿Quiénes pueden acceder a la campaña "Verano inclusivo" de DNI gratis?

Esta campaña está dirigida solo a los menores de edad (0 a 17 años), adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual permite que más personas sean beneficiadas en este periodo.

Sedes a nivel nacional para DNI gratis

Hay otras 22 sedes a nivel nacional que están disponibles para este trámite y se ubican en los siguientes departamentos: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?