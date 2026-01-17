0

Este es el ÚNICO REQUISITO para obtener el DNI 'no caduca' en 2026, según RENIEC

Los ciudadanos del Perú pueden optar por registrar su DNI como 'NO CADUCA', teniendo en cuenta una única condición clave para el proceso.

Daniela Alvarado
DNI 'NO CADUCA': conoce cómo obtenerlo en RENIEC
DNI 'NO CADUCA': conoce cómo obtenerlo en RENIEC
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado un importante beneficio para todos los ciudadanos mayores en el país, el cual consiste en ofrecerles la facilidad de no renovar nunca más su Documento Nacional de Identidad (DNI).

RENIEC anuncia locales para tramitar DNI gratis

Reniec CONFIRMÓ 33 puntos de campañas para DNI electrónico GRATIS en Perú: consulta el LINK oficial

De esta manera, los adultos que tengan más de 60 de años de edad, podrán acceder a la opción de tramitar su DNI con el concepto de 'NO CADUCA', que significará no volver a realizar un proceso de renovación sin tener problemas para efectuar procesos que requieran identificación.

Según lo ha indicado RENIEC, los interesados en obtener su DNI sin fecha de vigencia, pueden ejecutar el procedimiento yendo a una de las oficinas autorizadas o también utilizando las plataformas online que se han habilitado para esta gestión.

¿Cuál es el único requisito para tener el DNI 'NO CADUCA'?

Para poder contar con el DNI "no caduca" en 2026, solo es necesario ser mayor de 60 años. La alternativa elimina la obligación de renovar la documentación periódicamente desde la edad mencionada.

DNI

DNI 'NO CADUCA' es emitido para ciudadanos mayores de 60 años

¿Cómo tener el DNI 'NO CADUCA'?

Los adultos mayores de 60 años requieren realizar la actualización respectiva de su documento de identidad ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para que pueda generarse el nuevo título de 'NO CADUCA'.

Aquellos que cumplan con la condición, podrán hacerlo de manera virtual o presencial en algún Centro de Atención del Reniec o Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

¿Se puede votar con el DNI 'NO CADUCA'?

En el caso de los procesos electorales, como las votaciones que vienen en este abril 2026, los mayores de 60 pueden ejercer el derecho con DNI azul si el documento no ha vencido, de igual manera si posee la anotación "NO CADUCA". Es importante recalcar que si el titular tiene el DNI azul, no está en la obligación de cambiarlo por el DNI electrónico.

