- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tijuana vs América
- Sorteo Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Municipalidad de Comas ofrece importante beneficio para vecinos: DNI será gratuito hasta febrero 2026
Las autoridades en Comas anunciaron una campaña para los ciudadanos, la cual consiste en acceder al DNI electrónico sin necesidad de pagar el monto establecido.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) se ha unido a la Municipalidad de Comas para brindar un gran beneficio a cierto sector de ciudadanos del distrito, y se trata de la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo durante más de un mes en este 2026.
PUEDES VER: ¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger? Esta es la GUÍA para hacerle seguimiento al trámite en 2026
Como se sabe, contar con este documento actualizado es sumamente importante para poder hacer diferentes trámites tanto en el país, como fuera de él. En este contexto, la entidad municipal decidió dar un respaldo a sus habitantes con esta oportunidad de tramitar el DNI electrónico sin necesidad de costearlo.
DNI electrónico será gratis del 7 de enero al 13 de febrero en Comas / FOTO: Municipalidad Distrital de Comas
¿Dónde será la campaña de DNIe gratis?
Esta jornada está programada para llevarse a cabo en el Palacio Municipal, ubicado en la avenida España, cuadra 4, P.J. La Libertad, Km. 11, ubicación a donde deberán acudir todos los interesados.
¿En qué horario y días se dará la campaña de DNIe gratis?
La iniciativa ya inició desde el pasado miércoles 7 de enero y se extenderá hasta el próximo 13 de febrero. El horario de atención será de 9 h a 16 h. Se recomienda acudir con tiempo para evitar complicaciones en el momento del proceso.
¿Quiénes son los beneficiarios del DNIe gratis en Comas?
La campaña de DNI gratuito en Comas está dirigida únicamente a los adultos mayores de 60 años, menores de 17 años y personas con discapacidad.
Requisitos para acceder a campaña de DNI gratis en Comas
- Llevar el DNI a renovar, la copia del DNI perdido o una partida de nacimiento.
- Si es menor, es necesario estar acompañados de su padre o madre.
- Si se desea actualizar el domicilio, presentar un recibo de luz, agua o teléfono/cable
- Para los vecinos con discapacidad, se debe entregar una copia del carnet de Conadis.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90