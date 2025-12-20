Vecinos de Comas son beneficiados con la remodelación de importante espacio público

A través de las redes sociales, los ciudadanos del distrito de Comas recibieron una muy buena noticia sobre las áreas verdes de la zona. El municipio informó que desplegó personal para el sostenimiento del parque Libertadores de América, ubicado en Año Nuevo.

PUEDES VER: Se amplía el Estado de Emergencia 30 días desde el 21 de diciembre ante incremento de la delincuencia

Los trabajadores llegaron al lugar para señalizar mejor la zona de Lima Norte, así como cortar el césped del lugar y limpiar los espacios que habían sido invadidos por desperdicios. De esta manera, la Municipalidad de Comas busca brindar un espacio digno a la población.

Además, los ciudadanos podrán recrear en el parque de manera tranquila y segura, ya que se han establecido señalización. La iniciativa se desarrollará en otros espacios públicos con la finalidad de brindar sostenimiento a estas áreas.

Personal de la Municipalidad de Comas realiza trabajos en parque.

"Corta el pasto y regando nuestros parques en horarios regulares, seguimos brindando sostenimiento a nuestros parques. De esta manera no perdemos la belleza de este nuevo Comas con espacios renovados", indica un post publicado en la red social del municipio.

Ante esta iniciativa, la población no dudó en expresar su opinión en redes sociales y más de uno solicitó al municipio que realice campañas de riego, ya que muchas áreas verdes están siendo afectadas por la falta de este insumo. "Los arbolitos del Retablo están que agonizan", "Solicito que corten y rieguen el grass del parque San Martín, 1era etapa de Urb. El Retablo", "Aplicar la iniciativa en todos los parques de Comas", son algunos mensajes que acompañan el post.