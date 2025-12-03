Municipalidad de Comas publica importante comunicado a vecinos del distrito: ¿de qué se trata?

La Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena de 6 años de Ulises Villegas, alcalde de Comas, por el delito de colusión agravada. Tras conocer la medida, el burgomaestre de Lima Norte está en la clandestinidad.

Mediante sus redes sociales, Villegas alega que no ha cometido ningún delito y es inocente. Ante ello, diversos ciudadanos de este popular distrito de Lima Norte busca conocer qué pasará con la alcaldía.

Municipalidad de Comas emite importante comunicado

El municipio de Comas informó en su cuenta de Facebook oficial que todas sus áreas siguen trabajando con total normalidad y brindando los servicios municipales a favor de la población del distrito.

"El personal de campo, administrativo y de atención al público siguen cumpliendo funciones con compromisos y responsabilidad", indica una parte del comunicado difundido por la Municipalidad de Lima Norte.

Finalmente, recalcan que la entidad está realizando un trabajo transparente y responsable. Hasta el momento, se desconoce cuál es el paradero de Ulises Villegas, sin embargo, las redes sociales del aún alcalde están publicando videos en su defensa.