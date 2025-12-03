0
EN VIVO
Real Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga

Municipalidad de Comas publica importante comunicado a vecinos del distrito: ¿de qué se trata?

Tras la condena de Ulises Villegas, la municipalidad de Comas emitió un importante comunicado a los vecinos de este relevante distrito de Lima Norte.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Comas emitió un importante comunicado tras sentencia de Ulises Villegas.
Municipalidad de Comas emitió un importante comunicado tras sentencia de Ulises Villegas. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

La Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena de 6 años de Ulises Villegas, alcalde de Comas, por el delito de colusión agravada. Tras conocer la medida, el burgomaestre de Lima Norte está en la clandestinidad.

La Municipalidad de Comas logró recuperar un importante espacio público.

PUEDES VER: Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito

Mediante sus redes sociales, Villegas alega que no ha cometido ningún delito y es inocente. Ante ello, diversos ciudadanos de este popular distrito de Lima Norte busca conocer qué pasará con la alcaldía.

Municipalidad de Comas emite importante comunicado

El municipio de Comas informó en su cuenta de Facebook oficial que todas sus áreas siguen trabajando con total normalidad y brindando los servicios municipales a favor de la población del distrito.

"El personal de campo, administrativo y de atención al público siguen cumpliendo funciones con compromisos y responsabilidad", indica una parte del comunicado difundido por la Municipalidad de Lima Norte.

municipalidad de comas

Comunicado oficial de la Municipalidad de Comas.

Finalmente, recalcan que la entidad está realizando un trabajo transparente y responsable. Hasta el momento, se desconoce cuál es el paradero de Ulises Villegas, sin embargo, las redes sociales del aún alcalde están publicando videos en su defensa.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."

  2. Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito

  3. Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano