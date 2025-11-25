Municipalidad de Comas inició importante obra tras décadas de espera por los vecinos del distrito de Lima Norte

La Municipalidad de Comas dio a conocer que muy pronto concluirá una importante obra que beneficia de manera directa a un sector de la población, quienes por años esperaron acceder a vías dignas.

Los vecinos de la Asociación El Rosal en la zona 8 dejarán de vivir entre tierra y polvo, ya que se realizará el asfaltado de las pistas principales con la finalidad de que la población mejore su calidad de vida.

"Todo quedó listo para el asfaltado que dará vida a sus nuevas pistas con las que se olvidarán de la tierra y polvo que por tanto tiempo los afectó", indica la publicación que realizó la Municipalidad de Comas.

La Municipalidad de Comas anunció esta importante obra por sus redes sociales.

El post que se realizó en las redes sociales fue muy bien recibida por los vecinos de Lima Norte y no dudaron en brindar su opinión sobre la obra anunciada por el municipio.

"Muy buena noticia", "Excelente noticia", "Los vecinos se ven felices con la iniciativa", "Por fin podrán acceder a una vía en perfectas condiciones", son algunos comentarios que acompañan la publicación que hizo el municipio liderado por Ulises Villegas.