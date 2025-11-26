Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol

Una de las épocas favoritas de miles de personas está por iniciar, la Navidad. Por ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizará el encendido del árbol en la Plaza de Armas, este viernes 28 de noviembre, a las 6:30 p. m. Esta noticia alegró a la ciudadanía, ya que ahora el centro histórico tendrá una nueva imagen.

Si bien muchos creían que la ceremonia del encendido del árbol se iba a realizar durante la primera semana de diciembre, la institución capitalina informó, a través de sus redes sociales, que el evento se llevará a cabo en este penúltimo mes. Por otro lado, es importante precisar que hasta el momento no se confirma la asistencia de artistas o invitados especiales.

El encendido del árbol en la Plaza Mayor de Lima genera gran emoción en grandes y chicos, puesto que el corazón del centro histórico tendrá un ambiente navideño, que invita a compartir tiempo de calidad, a crear recuerdos y a mantener vivas las costumbres que pasan de generación en generación.

El encendido del árbol será el viernes 28 de noviembre en la Plaza de Armas.

Cabe destacar que desde quincena de noviembre, personal de la Municipalidad de Lima inició con las labores de instalación del gran árbol navideño, además, se informó que los alrededores y parques internos de la plaza también serían adornadas con luces. Ahora solo está pendiente el encendido.

Con esta acción, que se realizará el viernes 28 de noviembre, se marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en Lima. Se estima que este acto reunirá a docenas de personas de distintas edades, creando un ambiente de unión, expectativa y alegría. Cabe destacar que el ingreso es libre y gratuito.

Por otro lado, tras el encendido del árbol navideño, seguramente los ciudadanos no dudarán en tomarse fotografías en familia o amigos, asimismo, la Plaza de Armas reunirá más turistas de lo habitual, ya que contará con un imponente árbol de aproximadamente 19 metros de altura.