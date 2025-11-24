Municipalidad de Lima anunció la reconstrucción de importante espacio histórico de la Plaza San Martín

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Lima informó que se está reconstruyendo un importante espacio de la Plaza San Martín. La noticia generó una gran alegría entre los ciudadanos, quienes aseguraron que esta iniciativa es muy buena, ya que el edificio es ícono en el lugar.

Se trata de la recuperación del Edificio Giacoletti. El municipio de la capital ha indicado que esta medida busca rescatar la historia, porque brinda un homenaje a la arquitectura clásica que da identidad a la concurrida plaza.

Actualmente, están desmontando los muros y preparando sus estructuras para reforzarla y conservarla. Se espera que muy pronto este espacio sea renovado a favor de los ciudadanos y turistas que visitan la capital.

La publicación se viralizó en las diferentes redes sociales y más de un cibernauta ha indicado que es una muy buena iniciativa por parte de la Municipalidad de Lima, que actualmente está a cargo de Renzo Reggiardo.

"Fantástico proyecto", "Un patrimonio más en recuperación", "Para cuándo el Teatro Colón", "Excelente", "Desalojen a los borrachos que han invadido esa zona", son algunos mensajes que dejaron los cibernatuas en redes sociales.