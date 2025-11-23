- Hoy:
Municipalidad de Lima recuperó al 85% un importante espacio público a favor de la población
El municipio de Lima informó que esta importante obra terminará en poco tiempo y busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La Municipalidad de Lima dio a conocer que logró recuperar el 85% de un importante espacio público a favor de la población. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes en más de una oportunidad ha indicado que esta zona se ha convertido en un basural.
"¡Avanzamos en un 85% en la descolmatación del Río Rímac! Con más de 3.2 kilómetros y 30, 000 m3 de material retirado, seguimos los trabajos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y perfilado de dique en el cauce del río, como parte del plan de prevención ante posible temporada de lluvias", indica el post.
La Municipalidad de Lima informó que esta obra pronto finalizará.
El municipio de Lima al inicio desplegó 9 maquinarias propias, luego aumento a un total de 14 maquinarias, que incluyen 6 tractores sobre oruga, 2 excavadoras sobre orugas, 3 volquetes y 3 cargadores frontales.
La iniciativa abarca un tramo del río desde el asentamiento humano Nueva Caja de Agua hasta el Puente Huánuco, zona en la que ya se ha logrado remover aproximadamente 30,000 metros cúbicos de material rocoso propio del río.
Para alegría de muchas personas, los trabajos de la Municipalidad de Lima culminarán la próxima semana; sin embargo, la intervención no termina allí, porque comenzarán las inspecciones en el nuevo tramo que va del puente Santa Rosa hasta el puente El Ejército.
