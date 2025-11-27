La mejor noticia en campaña navideña: Municipalidad de Lima toma medidas para facilitar compras en el Centro

La Navidad simboliza una época de amor y unión en miles de hogares peruanos, además, es una temporada clave para el comercio. Dos de los lugares que más afluencia de público reciben, son Mesa Redonda y el Mercado Central; sin embargo, transitar por dichas zonas representa un verdadero caos.

Debido a esta caótica situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó, mediante sus redes sociales, que ya empezaron los trabajos de control y supervisión en puntos estratégicos del centro de la capital peruana, no solo para los comerciantes, también para los consumidores.

Personal de la municipalidad trabajando en el Centro de Lima.

"Nuestro equipo se encuentra desplegado en los puntos de control y acceso a Mesa Redonda y el Mercado Central, garantizando seguridad, orden y fluidez para los comerciantes y los visitantes.", señaló la Municipalidad de Lima. Esta noticia generó alegría entre la ciudadanía que visita las galerías.

En las imágenes compartidas, se puede apreciar que personal de la institución capitalina se encuentra realizando supervisión de las personas que ingresan a la zona comercial más grande de Lima. Del mismo modo, tanto los trabajadores y estibadores, deben presentar sus respectivos documentos.

Se registran puntos de control y acceso en campaña navideña.

Es importante destacar, que una de las principales problemáticas de Mesa Redonda y el Mercado Central, es la cantidad de vendedores ambulantes, quienes obstaculizan el libre tránsito y, muchas veces, ponen en riesgo la seguridad de las personas. Respecto a ellos, existen diversas propuestas de reubicación.

"Muy bien hecho, así debió ser siempre, ahora a fiscalizar almacenes para evitar incendios", "Qué bueno, iré a comprar mi árbol de Navidad", "Esperemos que continúen estas acciones", "Qué sigan trabajando así", "A cuidar la venta de pirotécnicos, que ponen en riesgo a las personas", comentaron los usuarios en redes sociales.