0

La mejor noticia en campaña navideña: Municipalidad de Lima toma medidas para facilitar compras en el Centro

A poco de iniciar el mes de diciembre 2025, la Municipalidad de Lima ya empezó a desplegar personal con la finalidad de garantizar orden en puntos estratégicos.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima realiza acciones en Mesa Redonda y el Mercado Central para la campaña navideña.
La Municipalidad de Lima realiza acciones en Mesa Redonda y el Mercado Central para la campaña navideña. | Composición: Municipalidad de Lima/ Crónica Viva
COMPARTIR

La Navidad simboliza una época de amor y unión en miles de hogares peruanos, además, es una temporada clave para el comercio. Dos de los lugares que más afluencia de público reciben, son Mesa Redonda y el Mercado Central; sin embargo, transitar por dichas zonas representa un verdadero caos.

Conoce cuántos feriados nacionales tendrá el año 2026 en Perú.

PUEDES VER: Feriados 2026 a nivel nacional para el sector público y privado, según el calendario oficial

Debido a esta caótica situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó, mediante sus redes sociales, que ya empezaron los trabajos de control y supervisión en puntos estratégicos del centro de la capital peruana, no solo para los comerciantes, también para los consumidores.

Municipalidad de Lima

Personal de la municipalidad trabajando en el Centro de Lima.

"Nuestro equipo se encuentra desplegado en los puntos de control y acceso a Mesa Redonda y el Mercado Central, garantizando seguridad, orden y fluidez para los comerciantes y los visitantes.", señaló la Municipalidad de Lima. Esta noticia generó alegría entre la ciudadanía que visita las galerías.

En las imágenes compartidas, se puede apreciar que personal de la institución capitalina se encuentra realizando supervisión de las personas que ingresan a la zona comercial más grande de Lima. Del mismo modo, tanto los trabajadores y estibadores, deben presentar sus respectivos documentos.

Municipalidad de Lima

Se registran puntos de control y acceso en campaña navideña.

Es importante destacar, que una de las principales problemáticas de Mesa Redonda y el Mercado Central, es la cantidad de vendedores ambulantes, quienes obstaculizan el libre tránsito y, muchas veces, ponen en riesgo la seguridad de las personas. Respecto a ellos, existen diversas propuestas de reubicación.

"Muy bien hecho, así debió ser siempre, ahora a fiscalizar almacenes para evitar incendios", "Qué bueno, iré a comprar mi árbol de Navidad", "Esperemos que continúen estas acciones", "Qué sigan trabajando así", "A cuidar la venta de pirotécnicos, que ponen en riesgo a las personas", comentaron los usuarios en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol

  2. ¿Qué afiliados cobrarán el retiro AFP en la primera semana de diciembre 2025, según el cronograma?

  3. Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano