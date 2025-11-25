- Hoy:
Municipalidad de Lima logró recuperar relevantes espacios de Mesa de Ronda y Mercado Central
El municipio de Lima informó que estas zonas ayudarán a que la población pueda realizar sus compras de manera segura en Mesa Redonda y Mercado Central.
A poco tiempo de celebrar Navidad y Año Nuevo, diversos comerciantes informales tomaron algunas zonas de Mesa Redonda y Mercado Central. Ante ello, la Municipalidad de Lima está realizando operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y Ejército.
Esta medida busca que los espacios públicos estén despejadas, lo cual permitirá que la población pueda realizar sus compras de manera segura. Además, se busca tener accesibilidad a las vías ante alguna emergencia.
La Municipalidad de Lima recuperó importante zona.
Municipalidad de Lima: reubicación de ambulantes
Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dio a conocer que hay un plan de reubicación del comercio informal. La iniciativa busca que estos ciudadanos pueden seguir trabajando, pero de manera ordenada.
"Hay opciones en Mesa Redonda, en la zona posterior al Congreso de la República. (...) Estamos trabajando en la prevención, estamos trabajando en evitar desbordes en cuanto a la asistencia masiva", indicó el burgomaestre de la capital.
Finalmente, el alcalde de Lima solicitó a la población tener paciencia, porque poco a poco se están recuperando espacios que años anteriores no tenían un control. La iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos.
