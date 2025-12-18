Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia buena noticia a vecinos por Navidad: "Aprovecha"

La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) se pronunció mediante sus redes sociales e informó a su ciudadanía una importante noticia para aquellos vecinos que están interesados en realizar algún trámite en la entidad. A pocos días de la Navidad, el horario de atención sufrirá una modificación.

La institución distrital emitió un comunicado señalando que extenderá el horario de lunes a viernes, 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábado, 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Además, precisó que la atención a los ciudadanos que asisten, solo se realizará en ventanilla para pagos y estados de cuenta.

Comunicado de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Aprovecha los últimos días de la Amnistía Tributaria. Con tu pago oportuno, nos ayudas a seguir construyendo un mejor San Juan de Miraflores para todos.", agregó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Cabe señalar que la municipalidad del distrito indicó sobre su extensión de la Amnistía Tributaria en este 2025 y la amplió hasta el próximo miércoles 31 de diciembre. "Aprovecha la Amnistía Tributaria con hasta 90% de descuento en arbitrios y 100% en intereses y gastos.", precisó.

Para obtener más información al respecto, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp, al número 949 829 020. Si vives en San Juan de Miraflores, esta es una oportunidad para que los contribuyentes que deben impuestos atrasados puedan ponerse al día sin multas o sanciones.