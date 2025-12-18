0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia buena noticia a vecinos por Navidad: "Aprovecha"

A poco de celebrar las fiestas navideñas, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado anunciando la ampliación de horarios de atención.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de SJM amplía sus horarios de atención por fiestas navideñas.
La Municipalidad de SJM amplía sus horarios de atención por fiestas navideñas. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) se pronunció mediante sus redes sociales e informó a su ciudadanía una importante noticia para aquellos vecinos que están interesados en realizar algún trámite en la entidad. A pocos días de la Navidad, el horario de atención sufrirá una modificación.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte se crearía en Puente Piedra.

PUEDES VER: Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

La institución distrital emitió un comunicado señalando que extenderá el horario de lunes a viernes, 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábado, 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Además, precisó que la atención a los ciudadanos que asisten, solo se realizará en ventanilla para pagos y estados de cuenta.

San Juan de Miraflores.

Comunicado de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

"Aprovecha los últimos días de la Amnistía Tributaria. Con tu pago oportuno, nos ayudas a seguir construyendo un mejor San Juan de Miraflores para todos.", agregó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Cabe señalar que la municipalidad del distrito indicó sobre su extensión de la Amnistía Tributaria en este 2025 y la amplió hasta el próximo miércoles 31 de diciembre. "Aprovecha la Amnistía Tributaria con hasta 90% de descuento en arbitrios y 100% en intereses y gastos.", precisó.

Para obtener más información al respecto, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp, al número 949 829 020. Si vives en San Juan de Miraflores, esta es una oportunidad para que los contribuyentes que deben impuestos atrasados puedan ponerse al día sin multas o sanciones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  2. Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial

  3. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano