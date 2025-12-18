- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia buena noticia a vecinos por Navidad: "Aprovecha"
A poco de celebrar las fiestas navideñas, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado anunciando la ampliación de horarios de atención.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM) se pronunció mediante sus redes sociales e informó a su ciudadanía una importante noticia para aquellos vecinos que están interesados en realizar algún trámite en la entidad. A pocos días de la Navidad, el horario de atención sufrirá una modificación.
PUEDES VER: Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
La institución distrital emitió un comunicado señalando que extenderá el horario de lunes a viernes, 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y sábado, 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Además, precisó que la atención a los ciudadanos que asisten, solo se realizará en ventanilla para pagos y estados de cuenta.
Comunicado de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
"Aprovecha los últimos días de la Amnistía Tributaria. Con tu pago oportuno, nos ayudas a seguir construyendo un mejor San Juan de Miraflores para todos.", agregó la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
Cabe señalar que la municipalidad del distrito indicó sobre su extensión de la Amnistía Tributaria en este 2025 y la amplió hasta el próximo miércoles 31 de diciembre. "Aprovecha la Amnistía Tributaria con hasta 90% de descuento en arbitrios y 100% en intereses y gastos.", precisó.
Para obtener más información al respecto, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp, al número 949 829 020. Si vives en San Juan de Miraflores, esta es una oportunidad para que los contribuyentes que deben impuestos atrasados puedan ponerse al día sin multas o sanciones.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
- 3
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90