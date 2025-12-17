- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Flamengo vs PSG
- Real Madrid vs Talavera
- Saprissa vs Alajuelense
- Medellín vs Atlético Nacional
Municipalidad de San Juan de Miraflores LIBERÓ principal avenida que disminuirá la congestión vehicular en la zona
Una de las principales avenidas de San Juan de Miraflores fue liberada en su totalidad. La medida permite el libre tránsito de peatones y vehículos.
Es común que por fiestas de fin de año, diversos comerciantes informales invadan vías principales del Mercado Ciudad de Dios de SJM. Esta situación genera aglomeración de personas, por ende, los ciudadanos no pueden transitar por el lugar de manera tranquila.
PUEDES VER: Municipalidad de San Martín realiza mantenimiento a relevante espacio: vecinos de la zona son los más beneficiados
En ese sentido, la Municipalidad de San Juan de Miraflores está ejecutando el Plan Navidad Segura. La Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo realizó acciones de ordenamiento en uno de los tramos más comerciales de la avenida San Juan.
La medida impulsada por el municipio permitió liberar la vía y recuperar el tránsito peatonal y vehicular, lo cual prioridad la seguridad y orden en esta parte importante de SJM. La medida fue muy bien recibida, quienes solicitaron que se realicen estas medidas en otras zonas del distrito.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores recuperó importante avenida. (Foto: SJM)
"La municipalidad continuará evaluando la situación y reforzando el trabajo en el sector, escuchando a los vecinos y comerciantes", indica la parte final del comunicado que emitió la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM).
"Por favor, orden en Ollantay", "Deben hacer lo mismo en la avenida Los Heroes", "Ojalá que sea así siempre", "Desgraciadamente, el comercio ambulatorio trae caos y tráfico", son algunos comentarios que realizaron los vecinos en el Facebook oficial del municipio.
- 1
San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
- 2
Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
- 3
Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90