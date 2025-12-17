Municipalidad de San Juan de Miraflores LIBERÓ principal avenida que disminuirá la congestión vehicular en la zona

Es común que por fiestas de fin de año, diversos comerciantes informales invadan vías principales del Mercado Ciudad de Dios de SJM. Esta situación genera aglomeración de personas, por ende, los ciudadanos no pueden transitar por el lugar de manera tranquila.

En ese sentido, la Municipalidad de San Juan de Miraflores está ejecutando el Plan Navidad Segura. La Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo realizó acciones de ordenamiento en uno de los tramos más comerciales de la avenida San Juan.

La medida impulsada por el municipio permitió liberar la vía y recuperar el tránsito peatonal y vehicular, lo cual prioridad la seguridad y orden en esta parte importante de SJM. La medida fue muy bien recibida, quienes solicitaron que se realicen estas medidas en otras zonas del distrito.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores recuperó importante avenida. (Foto: SJM)

"La municipalidad continuará evaluando la situación y reforzando el trabajo en el sector, escuchando a los vecinos y comerciantes", indica la parte final del comunicado que emitió la Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM).

"Por favor, orden en Ollantay", "Deben hacer lo mismo en la avenida Los Heroes", "Ojalá que sea así siempre", "Desgraciadamente, el comercio ambulatorio trae caos y tráfico", son algunos comentarios que realizaron los vecinos en el Facebook oficial del municipio.