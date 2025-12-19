Municipalidad de San Juan de Miraflores realiza importante operativo contra la construcción ilegal

La Municipalidad de San Juan de Miraflores realizó un importante operativo junto a la Policía Nacional del Perú de la Cía. Pamplona II, Serenazgo y la Procuraduría Pública. La iniciativa se llevó a cabo el jueves 18 de diciembre.

El operativo se realizó contra la construcción ilegal de nichos sin autorización municipal en el cementerio Señor de los Milagros. Estas acciones buscan proteger a los vecinos, evitar abusos y garantizar que los espacios públicos se manejen conforme la norma.

"La Ley se respeta. El orden y la legalidad no se negocian", es la frase que compartió el municipio en su cuenta oficial de redes sociales tras anunciar el operativo contra la construcción ilegal.

De esta manera se realizó el operativo de la Municipalidad de SJM.

Al lugar se desplegó maquinaria pesada para destruir los nichos que ya habían sido construidos. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos del lugar, quienes también solicitaron una cerca en el terreno.

"Hagan límites en el cementerio", "Muy buena noticia, porque está construyendo donde se les da la gana", "Deben cercar con muros", "Muy bien", "Excelente", "Deben hacer un muro que cierre el cementerio", son algunos mensajes que dejaron los ciudadanos.