- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
Municipalidad de San Juan de Miraflores realiza importante operativo contra la construcción ilegal
El municipio de San Juan de Miraflores informó que este operativo es una lucha directa contra las construcciones ilegales en el cementerio.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores realizó un importante operativo junto a la Policía Nacional del Perú de la Cía. Pamplona II, Serenazgo y la Procuraduría Pública. La iniciativa se llevó a cabo el jueves 18 de diciembre.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
El operativo se realizó contra la construcción ilegal de nichos sin autorización municipal en el cementerio Señor de los Milagros. Estas acciones buscan proteger a los vecinos, evitar abusos y garantizar que los espacios públicos se manejen conforme la norma.
"La Ley se respeta. El orden y la legalidad no se negocian", es la frase que compartió el municipio en su cuenta oficial de redes sociales tras anunciar el operativo contra la construcción ilegal.
De esta manera se realizó el operativo de la Municipalidad de SJM.
Al lugar se desplegó maquinaria pesada para destruir los nichos que ya habían sido construidos. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos del lugar, quienes también solicitaron una cerca en el terreno.
"Hagan límites en el cementerio", "Muy buena noticia, porque está construyendo donde se les da la gana", "Deben cercar con muros", "Muy bien", "Excelente", "Deben hacer un muro que cierre el cementerio", son algunos mensajes que dejaron los ciudadanos.
- 1
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
- 2
Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
- 3
¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90