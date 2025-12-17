Municipalidad de San Martín realiza mantenimiento a relevante espacio: vecinos de la zona son los más beneficiados

Con la finalidad de brindar un mejor lugar para vivir, la Municipalidad de San Martín de Porres anunció que realizó un mantenimiento exclusivo al Parque 'Las Hormigas' de la urbanización Palao. La iniciativa generó alegría entre los ciudadanos que viven por la zona.

El municipio de SMP realizó trabajos de mejoramiento en las áreas verdes. Este trabajo consistió en podas los copas de los árboles con la finalidad de evitar desprendimientos y accidentes entre los visitantes de este espacio público.

La Municipalidad de SMP renovó importante parque. (Foto: SMP)

Además, se cortó de arbustos de todos los espacios del Parque 'Las Hormigas', logrando recuperar y embellecer la zona. Las acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los grandes y pequeños que visitan el lugar.

La publicación en el Facebook de la Municipalidad de San Martín de Porres generó una gran alegría entre la población, quienes no dudaron en solicitar que realicen mantenimiento en los diversos partes del distrito.

"¿Para cuándo el mantenimiento del Parque Andrés Avelino Cáceres", "Tengan cuidado con los nidos de las aves", "¿Y el Parque Juan Pablo Segundo?", son algunos mensajes que compartieron los cibernautas en las redes sociales.