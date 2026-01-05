Temblor en Perú hoy lunes 5 de enero de 2026: sismo de 3.7 se registró en Chilca, Cañete
Este inicio de semana se ha reportado un nuevo movimiento telúrico en Cañete, el cual alcanzó la magnitud de 3.7, alertando a la comunidad.
Este lunes 5 de enero de 2026, un movimiento sísmico afectó el centro-sur del país con epicentro en la provincia de Cañete, en el distrito de Chilca. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el temblor ocurrió a las 08:34 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, siendo percibido ligeramente en zonas cercanas sin que hasta el momento se informe de daños materiales o personales.
Este evento se suma a la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano, debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con alta sismicidad donde las placas tectónicas interactúan y generan movimientos constantes cada año.
Sismo en Cañete se registró con 3.7 de magnitud / FOTO: IGP
¿Qué dice el IGP sobre el sismo?
- Fecha: Lunes, 5 de enero de 2026
- Hora: 08:34:44 a. m. (hora local)
- Magnitud: 3.7 grados
- Epicentro: A 13 km al suroeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima
- Profundidad: 51km
Aunque este sismo fue de baja magnitud, recuerda que incluso movimientos menores forman parte de un panorama sísmico activo en el país y pueden servir como recordatorio para mantener medidas básicas de preparación sísmica entre la población.
¿Qué hacer ante un sismo?
Los sismos son eventos naturales impredecibles, por lo que saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre estar seguro o correr riesgos innecesarios. Aquí algunas recomendaciones clave:
Antes de un sismo
- Organiza un plan familiar de emergencia: Definan puntos de encuentro y rutas de evacuación en su hogar.
- Prepara una mochila de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecibles, radio a pilas, linterna, baterías, botiquín básico y documentos importantes.
- Revisa la seguridad estructural de tu vivienda: Asegura muebles altos y objetos pesados que puedan caer. La República
Durante un sismo
- Mantén la calma.
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Protégete bajo un mueble firme o en un marco de puerta.
- Si estás en la calle, mantente en un espacio abierto, lejos de edificaciones, postes y cables eléctricos. La República
Después de un sismo
- Evalúa si hay daños en tu vivienda y servicios básicos.
- Escucha la radio o canales oficiales para información y posibles réplicas.
- Ayuda a personas vulnerables como niños, adultos mayores o personas con discapacidad. La República
Estar informado y preparado ayuda a reducir riesgos y protege a tu familia y comunidad ante eventos sísmicos, incluso los de menor magnitud como el ocurrido esta mañana en Cañete.
