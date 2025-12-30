0

¿Habrá un sismo de gran magnitud este 2026 en Perú? Josie Diez Canseco hace alarmante predicción

La popular vidente aseguró que este 2026 será un año con muchos sismos en el país, esta predicción generó alarma entre la población.

Roxana Aliaga
Josie Diez Canseco reveló si habrá un fuerte temblor este 2026.
Josie Diez Canseco reveló si habrá un fuerte temblor este 2026. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Durante las últimas semanas, se han reportado diversos sismos en el territorio peruano, estos movimientos telúricos generan alarma entre la población, quienes buscan conocer si para el 2026 habrá un terremoto o un temblor de algo grado.

En medio de esta interrogante, el Diario Líbero recurrió a Josie Diez Canseco para conocer qué dicen las cartas. La conocida tarotista sorprendió con su predicción, pero solicitó a la población tomar sus precauciones, porque el 2026 sorprenderá a muchos.

¿Habrá un sismo de gran magnitud este 2026 en Perú?

Josie Diez Canseco reveló que no habrá sismos fuertes, pero sí pequeños temblores que pondrán en alerta a los ciudadanos. Recordemos que, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer que este 2025 se reportaron más de 800 temblores.

temblor en lima

Josie Diez Canseco reveló que no habrá fuertes sismos este 2026.

Se debe tener en cuenta que, Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica. La frecuencia de estos movimientos sísmicos se debe al choque constante entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, ya que se genera la acumulación de energía, la cual se libera mediante temblores.

¿Qué hacer durante un temblor?

A continuación, podrás conocer qué debes hacer durante un sismo, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

  • Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
  • No uses ascensor, opta por escaleras.
  • No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
  • Movilízate de manera oportuna, sin correr, pero con pasos firmes y correctos.
  • Reúnete en un punto fijo con familia, vecinos o compañeros de trabajo, de acuerdo a lugar donde estés.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

