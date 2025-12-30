¿Habrá un sismo de gran magnitud este 2026 en Perú? Josie Diez Canseco hace alarmante predicción
La popular vidente aseguró que este 2026 será un año con muchos sismos en el país, esta predicción generó alarma entre la población.
Durante las últimas semanas, se han reportado diversos sismos en el territorio peruano, estos movimientos telúricos generan alarma entre la población, quienes buscan conocer si para el 2026 habrá un terremoto o un temblor de algo grado.
PUEDES VER: ¿Qué colores usar en Año Nuevo? Descubre su significado para atraer salud, amor y fortuna en 2026
En medio de esta interrogante, el Diario Líbero recurrió a Josie Diez Canseco para conocer qué dicen las cartas. La conocida tarotista sorprendió con su predicción, pero solicitó a la población tomar sus precauciones, porque el 2026 sorprenderá a muchos.
¿Habrá un sismo de gran magnitud este 2026 en Perú?
Josie Diez Canseco reveló que no habrá sismos fuertes, pero sí pequeños temblores que pondrán en alerta a los ciudadanos. Recordemos que, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer que este 2025 se reportaron más de 800 temblores.
Josie Diez Canseco reveló que no habrá fuertes sismos este 2026.
Se debe tener en cuenta que, Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica. La frecuencia de estos movimientos sísmicos se debe al choque constante entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, ya que se genera la acumulación de energía, la cual se libera mediante temblores.
¿Qué hacer durante un temblor?
A continuación, podrás conocer qué debes hacer durante un sismo, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
- Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
- No uses ascensor, opta por escaleras.
- No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
- Movilízate de manera oportuna, sin correr, pero con pasos firmes y correctos.
- Reúnete en un punto fijo con familia, vecinos o compañeros de trabajo, de acuerdo a lugar donde estés.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90