- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¿Qué colores usar en Año Nuevo? Descubre su significado para atraer salud, amor y fortuna en 2026
El Año Nuevo 2026 está a la vuelta de la esquina, y muchos ya se alistan para lo que serán las esperadas celebraciones con colores clave.
A menos de una semana de decirle adiós al 2025, las calles, mercados y tiendas comienzan a llenarse de colores intensos, prendas llamativas y accesorios simbólicos que no están ahí por casualidad, sino que son parte de una tradición que llega cada año.
Con la proximidad del Año Nuevo 2026, miles de ciudadanos se preparan para recibirlo con esperanza, metas renovadas y una costumbre que se repite siempre y se trata de usar colores específicos para atraer aquello que más desean.
Más allá de la fiesta y los fuegos artificiales, el cambio de año representa un momento de reflexión y de nuevos comienzos. Por eso, muchas personas creen que lo que se viste en la noche del 31 de diciembre puede influir en la energía del año que empieza. Amor, dinero, salud, paz, fortuna y éxito son algunos de los deseos más comunes, y cada uno tiene un color asociado según la tradición popular.
Amarillo: dinero, abundancia y prosperidad
El amarillo es, sin duda, el color más popular en Año Nuevo. Asociado con el oro, la riqueza y la prosperidad, quienes lo usan esperan atraer:
- Estabilidad económica
- Crecimiento laboral
- Buena suerte en negocios y proyectos
Rojo: amor, pasión y energía
El rojo representa el amor, la pasión y la fuerza emocional. Es elegido por quienes desean:
- Encontrar pareja
- Reavivar relaciones
- Fortalecer vínculos afectivos
Este color también simboliza energía y determinación, ideal para quienes quieren iniciar el nuevo año con intensidad y emociones fuertes.
Verde: salud, equilibrio y bienestar
El verde está vinculado a la naturaleza, la salud y el equilibrio físico y emocional. Muchas personas lo eligen con la esperanza de:
- Mantener buena salud
- Lograr estabilidad emocional
- Vivir un año más armonioso
Es un color asociado al crecimiento personal y a los cambios positivos sostenidos en el tiempo.
Blanco: paz, calma y nuevos comienzos
El blanco simboliza la paz, la pureza y la renovación. Quienes lo usan buscan:
- Tranquilidad y armonía
- Claridad mental
- Empezar el año sin cargas del pasado
Es una opción común entre quienes desean dejar atrás conflictos y comenzar el 2026 con serenidad.
Azul: estabilidad, confianza y tranquilidad
El azul se relaciona con la calma, la confianza y la estabilidad emocional. Se asocia a deseos como:
- Paz interior
- Mejor comunicación
- Relaciones más sólidas
Es ideal para quienes buscan un año más ordenado y emocionalmente estable.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90