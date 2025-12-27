MINEDU confirma cuál es la edad para ingresar a inicial 2026: ¿Hasta qué fecha se debe tener los años cumplidos?

Cada año, conforme se acerca el proceso de matrícula escolar, miles de padres y madres de familia comienzan a hacerse la misma pregunta: ¿mi hijo ya puede ingresar al nivel inicial? Para el año escolar 2026, esta duda se ha vuelto especialmente frecuente entre familias cuyos niños están próximos a cumplir tres años, ya que una diferencia de semanas o incluso de días puede definir si acceden o no a una vacante.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha sido claro en precisar no solo la edad requerida, sino también la fecha límite exacta que se debe cumplir, ya que ello es clave para que se pueda desarrollar el procedimiento correspondiente sin problemas.

Más allá de saber que se necesita tener 3 años, lo verdaderamente importante, y lo que hoy preocupa a muchos hogares, es hasta cuándo debe haberse cumplido esa edad para poder postular al nivel inicial en 2026.

¿Cuál es la edad oficial para ingresar a Inicial en 2026?

El MINEDU ha confirmado que, para el año escolar 2026, el ingreso al nivel inicial está dirigido a niñas y niños de 3 años de edad, de acuerdo con la normativa vigente del sistema educativo peruano.

Sin embargo, esta condición no se basa únicamente en cumplir años durante el 2026, sino en haber alcanzado esa edad antes de una fecha específica, la cual es determinante en el proceso de matrícula.

La fecha límite que deben considerar los padres de familia

El punto clave que deben tener en cuenta las familias es el siguiente: Solo podrán ingresar al nivel inicial 2026 los niños y niñas que hayan cumplido 3 años hasta el 31 de marzo de 2026.

Esto significa que si el menor cumple 3 años el 31 de marzo de 2026 o antes, sí puede ingresar a inicial. Si el menor cumple 3 años el 1 de abril de 2026 o después, no podrá ser matriculado en inicial ese año y deberá esperar al siguiente proceso.

Esta fecha límite ha sido establecida para asegurar que los estudiantes cuenten con el nivel de desarrollo adecuado para iniciar su etapa educativa formal.

Por ello, el MINEDU recalca que no basta con cumplir 3 años durante el año escolar, sino que el requisito se evalúa hasta el 31 de marzo. Esta aclaración busca evitar confusiones durante la matrícula y ayudar a las familias a planificar con anticipación la educación de sus hijos.