Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026: Lista de ingresante
Si estás en 5to de secundario o perteneces a Beca 18 y rendiste la evaluación, entonces revisa los resultados del examen de admisión 2026-I.
La Universidad de Ingeniería está realizando HOY, domingo 7 de diciembre, su examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026 -I. Miles de estudiantes que están cursando quinto de secundario o forman parte del talento de Beca 18 están rindiendo la evaluación con la finalidad de alcanzar una de las vacantes.
Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026
Los resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026 será publicado en la página web de la conocida casa de estudio. Por ahora se desconoce a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible desde las 7:00 u 8:00 de la mañana.
Examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18: Puntaje que necesitas para ingresar
La página web de la Universidad Nacional de Ingeniería indica que las evaluaciones se realizan de acuerdo a la carrera, por ende los puntajes que deben obtener los alumnos para ingresar son diferentes.
- Postulantes de Ingeniería y Ciencias: 60 preguntas.
- Postulantes para Arquitectura: 60 +10 (Vocacional)
Los jóvenes que postulen a la facultad de ingeniería y ciencias tendrán 2 horas y 45 minutos para rendir la evaluación; mientras que los de ingeniería contarás con 2 horas y 45 minutos + 30 minutos de vocacional.
El examen de admisión UNI 2026 se realizó HOY.
Examen de admisión UNI 2026: Número de vacantes
La Universidad Nacional de Ingeniería ha dispuesto 185 vacantes para el examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026. Para Lima y Callao se han habilitado 78, mientras que otras regiones más Lima Provincias cuenta con 107, finalmente Beca 18 contará solo con 50 cupos.
