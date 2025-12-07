0
Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026: Lista de ingresante

Si estás en 5to de secundario o perteneces a Beca 18 y rendiste la evaluación, entonces revisa los resultados del examen de admisión 2026-I.

Roxana Aliaga
Resultados del examen de admisión ingreso escolar y Beca 18 UNI 2026.
Resultados del examen de admisión ingreso escolar y Beca 18 UNI 2026. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
La Universidad de Ingeniería está realizando HOY, domingo 7 de diciembre, su examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026 -I. Miles de estudiantes que están cursando quinto de secundario o forman parte del talento de Beca 18 están rindiendo la evaluación con la finalidad de alcanzar una de las vacantes.

PUEDES VER: Resultado del examen de admisión Universidad de Piura 2026: Consulta tu puntaje y si ingresaste

Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026

Los resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026 será publicado en la página web de la conocida casa de estudio. Por ahora se desconoce a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible desde las 7:00 u 8:00 de la mañana.

Examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18: Puntaje que necesitas para ingresar

La página web de la Universidad Nacional de Ingeniería indica que las evaluaciones se realizan de acuerdo a la carrera, por ende los puntajes que deben obtener los alumnos para ingresar son diferentes.

  • Postulantes de Ingeniería y Ciencias: 60 preguntas.
  • Postulantes para Arquitectura: 60 +10 (Vocacional)

Los jóvenes que postulen a la facultad de ingeniería y ciencias tendrán 2 horas y 45 minutos para rendir la evaluación; mientras que los de ingeniería contarás con 2 horas y 45 minutos + 30 minutos de vocacional.

resultado uni

El examen de admisión UNI 2026 se realizó HOY.

Examen de admisión UNI 2026: Número de vacantes

La Universidad Nacional de Ingeniería ha dispuesto 185 vacantes para el examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026. Para Lima y Callao se han habilitado 78, mientras que otras regiones más Lima Provincias cuenta con 107, finalmente Beca 18 contará solo con 50 cupos.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

