Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026: Lista de ingresante

La Universidad de Ingeniería está realizando HOY, domingo 7 de diciembre, su examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026 -I. Miles de estudiantes que están cursando quinto de secundario o forman parte del talento de Beca 18 están rindiendo la evaluación con la finalidad de alcanzar una de las vacantes.

Resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026

Los resultados del examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 UNI 2026 será publicado en la página web de la conocida casa de estudio. Por ahora se desconoce a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible desde las 7:00 u 8:00 de la mañana.

Examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18: Puntaje que necesitas para ingresar

La página web de la Universidad Nacional de Ingeniería indica que las evaluaciones se realizan de acuerdo a la carrera, por ende los puntajes que deben obtener los alumnos para ingresar son diferentes.

Postulantes de Ingeniería y Ciencias: 60 preguntas.

Postulantes para Arquitectura: 60 +10 (Vocacional)

Los jóvenes que postulen a la facultad de ingeniería y ciencias tendrán 2 horas y 45 minutos para rendir la evaluación; mientras que los de ingeniería contarás con 2 horas y 45 minutos + 30 minutos de vocacional.

El examen de admisión UNI 2026 se realizó HOY.

Examen de admisión UNI 2026: Número de vacantes

La Universidad Nacional de Ingeniería ha dispuesto 185 vacantes para el examen de admisión Ingreso Escolar y Beca 18 2026. Para Lima y Callao se han habilitado 78, mientras que otras regiones más Lima Provincias cuenta con 107, finalmente Beca 18 contará solo con 50 cupos.