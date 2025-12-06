- Hoy:
Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está realizando su examen de admisión primera oportunidad HOY. Conoce AQUÍ los resultados.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está realizando HOY, sábado 6 de diciembre, su examen de admisión primera oportunidad. Miles de estudiantes que están cursando el último año de secundaria se animaron a rendir esta evaluación con la finalidad de acceder unas de las vacantes.
Resultados del examen primera oportunidad UNSAAC 2026
Si quieres conocer los resultados del examen UNSAAC 2026 y el puntaje que lograste obtener, entonces debes saber que, por ahora, la conocida Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ha informado a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible a partir de las 6 o 7 de la noche.
Para poder acceder a la lista del examen primera oportunidad UNSAAC 2026, solo tienes que ingresar a este LINK y realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!
- Una vez que ingreses a la web admisión UNSAAC.
- Deberás ingresar tu número de DNI.
- Digitar el código de seguridad.
- Luego, tendrás que hacer clic en el área a la que perteneces en el examen UNSAAC.
Examen de admisión primera oportunidad UNSAAC 2026: Puertas de ingreso
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informó que la puesta de ingreso se realizara por área. Revisa el siguiente listado y evita inconvenientes para ingresar a rendir tu examen de admisión primera oportunidad 2026.
- ÁREA A: Puerta 2 - Av. La Cultura (Altura del pabellón de enfermería)
- ÁREA B: Puerta 3 - Av. La Cultura (Altura del puente peatonal de la Av. La Cultura)
- ÁREA C: Puerta 1 - Av. Haya de la Torre (Altura del pabellón de Medicina Humana)
- ÁREA D: Puerta 6 - Av. Universitaria (Altura Urb. Mariscal Gamarra).
Examen UNSAAC 2026.
Examen UNSAAC 2026: Lista de carreras
A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para el periodo académico 2026 - 1.
Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas
- Arquitectura
- Ing. Eléctrica
- Ing. Geológica
- Ing. Metalúrgica
- Ing. de Minas
- Ing. Mecánica
- Ing. Química
- Ing. Civil
- Química
- Física
- Matemática
- Ing. Informática y de Sistemas
- Ing. Agroindustrial (Sicuani)
- Ing. Electrónica
- Ing. Petroquímica
Área B: Ciencias de la Salud
- Agronomía
- Biología
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Medicina Humana
- Zootecnia
- Ing. Forestal (Puerto Maldonado)
- Odontología
- Ing. Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)
- Obstetricia (Andahuaylas)
- Medicina Veterinaria (Sicuani)
- Medicina Veterinaria (Espinar)
- Ing. del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Área C: Ciencias Empresariales
- Ciencias Administrativas
- Contabilidad
- Economía
- Turismo
Área D: Ciencias Sociales
- Antropología
- Arqueología
- Derecho
- Historia
- Ciencias de la Comunicación
- Psicología
- Filosofía
- Educación – Cusco
- Educación – Filial Canas
- Educación – Filial Espinar
