Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está realizando HOY, sábado 6 de diciembre, su examen de admisión primera oportunidad. Miles de estudiantes que están cursando el último año de secundaria se animaron a rendir esta evaluación con la finalidad de acceder unas de las vacantes.

Resultados del examen primera oportunidad UNSAAC 2026

Si quieres conocer los resultados del examen UNSAAC 2026 y el puntaje que lograste obtener, entonces debes saber que, por ahora, la conocida Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ha informado a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible a partir de las 6 o 7 de la noche.

Para poder acceder a la lista del examen primera oportunidad UNSAAC 2026, solo tienes que ingresar a este LINK y realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!

Una vez que ingreses a la web admisión UNSAAC.

Deberás ingresar tu número de DNI.

Digitar el código de seguridad.

Luego, tendrás que hacer clic en el área a la que perteneces en el examen UNSAAC.

Examen de admisión primera oportunidad UNSAAC 2026: Puertas de ingreso

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informó que la puesta de ingreso se realizara por área. Revisa el siguiente listado y evita inconvenientes para ingresar a rendir tu examen de admisión primera oportunidad 2026.

ÁREA A: Puerta 2 - Av. La Cultura (Altura del pabellón de enfermería)

ÁREA B: Puerta 3 - Av. La Cultura (Altura del puente peatonal de la Av. La Cultura)

ÁREA C: Puerta 1 - Av. Haya de la Torre (Altura del pabellón de Medicina Humana)

ÁREA D: Puerta 6 - Av. Universitaria (Altura Urb. Mariscal Gamarra).

Examen UNSAAC 2026.

Examen UNSAAC 2026: Lista de carreras

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para el periodo académico 2026 - 1.

Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas

Arquitectura

Ing. Eléctrica

Ing. Geológica

Ing. Metalúrgica

Ing. de Minas

Ing. Mecánica

Ing. Química

Ing. Civil

Química

Física

Matemática

Ing. Informática y de Sistemas

Ing. Agroindustrial (Sicuani)

Ing. Electrónica

Ing. Petroquímica

Área B: Ciencias de la Salud

Agronomía

Biología

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Medicina Humana

Zootecnia

Ing. Forestal (Puerto Maldonado)

Odontología

Ing. Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)

Obstetricia (Andahuaylas)

Medicina Veterinaria (Sicuani)

Medicina Veterinaria (Espinar)

Ing. del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Área C: Ciencias Empresariales

Ciencias Administrativas

Contabilidad

Economía

Turismo

Área D: Ciencias Sociales