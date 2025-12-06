0
EN VIVO
Barcelona vs Betis por LaLiga de España

Resultados del examen de admisión UNSAAC Primera Oportunidad 2026: Lista de ingresantes y puntaje

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está realizando su examen de admisión primera oportunidad HOY. Conoce AQUÍ los resultados.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión UNSAAC 2026.
Mira los resultados del examen de admisión UNSAAC 2026. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco está realizando HOY, sábado 6 de diciembre, su examen de admisión primera oportunidad. Miles de estudiantes que están cursando el último año de secundaria se animaron a rendir esta evaluación con la finalidad de acceder unas de las vacantes.

Revisa los resultados del examen de admisión descentralizado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.

PUEDES VER: Resultados examen de admisión descentralizado UNALM 2026- I: revisa lista de ingresantes y tu puntaje obtenido

Resultados del examen primera oportunidad UNSAAC 2026

Si quieres conocer los resultados del examen UNSAAC 2026 y el puntaje que lograste obtener, entonces debes saber que, por ahora, la conocida Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ha informado a qué hora se publicarán la lista de ingresantes, pero es posible que esté disponible a partir de las 6 o 7 de la noche.

Para poder acceder a la lista del examen primera oportunidad UNSAAC 2026, solo tienes que ingresar a este LINK y realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!

  • Una vez que ingreses a la web admisión UNSAAC.
  • Deberás ingresar tu número de DNI.
  • Digitar el código de seguridad.
  • Luego, tendrás que hacer clic en el área a la que perteneces en el examen UNSAAC.

Examen de admisión primera oportunidad UNSAAC 2026: Puertas de ingreso

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco informó que la puesta de ingreso se realizara por área. Revisa el siguiente listado y evita inconvenientes para ingresar a rendir tu examen de admisión primera oportunidad 2026.

  • ÁREA A: Puerta 2 - Av. La Cultura (Altura del pabellón de enfermería)
  • ÁREA B: Puerta 3 - Av. La Cultura (Altura del puente peatonal de la Av. La Cultura)
  • ÁREA C: Puerta 1 - Av. Haya de la Torre (Altura del pabellón de Medicina Humana)
  • ÁREA D: Puerta 6 - Av. Universitaria (Altura Urb. Mariscal Gamarra).
examen de admisión unsaac

Examen UNSAAC 2026.

Examen UNSAAC 2026: Lista de carreras

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para el periodo académico 2026 - 1.

Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas

  • Arquitectura
  • Ing. Eléctrica
  • Ing. Geológica
  • Ing. Metalúrgica
  • Ing. de Minas
  • Ing. Mecánica
  • Ing. Química
  • Ing. Civil
  • Química
  • Física
  • Matemática
  • Ing. Informática y de Sistemas
  • Ing. Agroindustrial (Sicuani)
  • Ing. Electrónica
  • Ing. Petroquímica

Área B: Ciencias de la Salud

  • Agronomía
  • Biología
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Medicina Humana
  • Zootecnia
  • Ing. Forestal (Puerto Maldonado)
  • Odontología
  • Ing. Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)
  • Obstetricia (Andahuaylas)
  • Medicina Veterinaria (Sicuani)
  • Medicina Veterinaria (Espinar)
  • Ing. del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Área C: Ciencias Empresariales

  • Ciencias Administrativas
  • Contabilidad
  • Economía
  • Turismo

Área D: Ciencias Sociales

  • Antropología
  • Arqueología
  • Derecho
  • Historia
  • Ciencias de la Comunicación
  • Psicología
  • Filosofía
  • Educación – Cusco
  • Educación – Filial Canas
  • Educación – Filial Espinar

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  2. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

  3. Resultados Beca Permanencia 2025: LINK para conocer si fuiste seleccionado a la convocatoria

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano