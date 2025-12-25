0

Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre: programación, horario y dónde ver fútbol

Sigue la agenda completa con todos los partidos de este viernes 26 de diciembre, que trae las competencias de fútbol a nivel mundial.

Shirley Marcelo
Partidos de hoy, jueves 26 de diciembre.
Partidos de hoy, jueves 26 de diciembre. | composición Líbero
COMPARTIR

El deporte rey no se detiene ni en fiestas de fin de año, y tras la Navidad, sigue en competencias con diversos partidos de fútbol que corresponden a la agenda de HOY, viernes 26 de diciembre. Sigue los duelos, horarios y programación de los duelos en la Premier League o en la Copa Africana de Naciones.

Hugo Romero habló sobre Alianza Lima y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo advierte a Alianza Lima y Cristal: "Iremos a Lima dos veces"

Partidos de hoy de la Premier League

HORAPARTIDOCANAL
15:00Manchester United vs Newcastle United ESPN Colombia, Disney+ Premium, Sport 24, ES

Partidos de hoy de la Copa Africana de Naciones

HORAPARTIDOSCANAL
7:30Angola vs Zimbabue BandSports, Zapping, Claro TV+, SCCN
10:00Egipto vs Sur África Claro Sports, BandSports, Zapping, Claro TV+
12:30Zambia vs Comoras BandSports, Zapping, Claro TV+, SCCN
15:00Marruecos vs MalíBandSports, Zapping, Claro TV+, Sky+

Partidos de hoy de Championship

HORAPARTIDOSCANAL
7:30Birmingham City vs Derby County Disney+ Premium, Club Channel (home), Club Channel (away), Claro TV+
8:00Millwall vs Ipswich TownClub Channel (home), Club Channel (away), Talksport 2 Radio UK, Sky Sports+
10:00Middlesbrough vs Blackburn Rovers Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel (home), Club Channel (away)
10:00West Bromwich Albion vs Bristol City Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
10:00Oxford United vs Southampton Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
10:00Stoke City vs Preston North End Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, CBS Sports Network
10:00Coventry City vs Swansea City Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
10:00Norwich City vs Charlton Athletic Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
10:00Portsmouth vs Queens Park Rangers Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+
10:00Sheffield Wednesday vs Hull City Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+
10:00Leicester City vs Watford Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
12:30Wrexham vs Sheffield United Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel (home), Club Channel (away)

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cecilio Waterman es anunciado oficialmente en club verdugo de Sporting Cristal: "Único campeón"

  2. Presidente de 2 de Mayo advierte a Alianza Lima y Cristal: "Iremos a Lima dos veces"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano