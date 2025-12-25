Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre: programación, horario y dónde ver fútbol
Sigue la agenda completa con todos los partidos de este viernes 26 de diciembre, que trae las competencias de fútbol a nivel mundial.
El deporte rey no se detiene ni en fiestas de fin de año, y tras la Navidad, sigue en competencias con diversos partidos de fútbol que corresponden a la agenda de HOY, viernes 26 de diciembre. Sigue los duelos, horarios y programación de los duelos en la Premier League o en la Copa Africana de Naciones.
Partidos de hoy de la Premier League
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|15:00
|Manchester United vs Newcastle United
|ESPN Colombia, Disney+ Premium, Sport 24, ES
Partidos de hoy de la Copa Africana de Naciones
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|7:30
|Angola vs Zimbabue
|BandSports, Zapping, Claro TV+, SCCN
|10:00
|Egipto vs Sur África
|Claro Sports, BandSports, Zapping, Claro TV+
|12:30
|Zambia vs Comoras
|BandSports, Zapping, Claro TV+, SCCN
|15:00
|Marruecos vs Malí
|BandSports, Zapping, Claro TV+, Sky+
Partidos de hoy de Championship
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|7:30
|Birmingham City vs Derby County
|Disney+ Premium, Club Channel (home), Club Channel (away), Claro TV+
|8:00
|Millwall vs Ipswich Town
|Club Channel (home), Club Channel (away), Talksport 2 Radio UK, Sky Sports+
|10:00
|Middlesbrough vs Blackburn Rovers
|Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel (home), Club Channel (away)
|10:00
|West Bromwich Albion vs Bristol City
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Oxford United vs Southampton
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Stoke City vs Preston North End
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, CBS Sports Network
|10:00
|Coventry City vs Swansea City
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Norwich City vs Charlton Athletic
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Portsmouth vs Queens Park Rangers
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+
|10:00
|Sheffield Wednesday vs Hull City
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+
|10:00
|Leicester City vs Watford
|Club Channel (home), Club Channel (away), Sky Sports+, Paramount+
|12:30
|Wrexham vs Sheffield United
|Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel (home), Club Channel (away)
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90