Presidente de 2 de Mayo advierte a Alianza Lima y Cristal: "Iremos a Lima dos veces"

Con plena convicción, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se pronunció sobre los retos que afrontará su equipo en la edición 2026 de la Copa Libertadores. El dirigente dejó en claro que el objetivo es avanzar de fase y no ocultó su confianza de cara al cruce frente a Alianza Lima, rival al que considera un paso clave en su camino.

En entrevista a ABC, Romero habló sobre el duelo que asumirá ante los de Pablo Guede en la fase 1, dando a entender que el calendario podría llevarlos a visitar Lima en más de una ocasión. Esa proyección incluye, además, que tendrá enfrentamiento con Sporting Cristal en la siguiente etapa del certamen.

"Parece que vamos a viajar dos veces a Lima", manifestó con seguridad Hugo Romero, aunque reconoció la exigencia que representan estos partidos: "Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo".

El presidente de 2 de Mayo admitió que el desafío frente a Alianza Lima llega con un contexto especial, por el recorrido internacional de los 'blanquiazules'. A pesar de ello, sostuvo que su club no se dejará intimidar en la competencia. "Nosotros tenemos que dar los primeros pasos para que nos conozcan y queremos ir avanzando a fase", recalcó.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y horarios del partido

El cruce se iniciará con Alianza Lima jugando fuera de casa ante 2 de Mayo. El primer encuentro está programado para el miércoles 4 de febrero a las 7:30 p.m. en horario peruano, con una diferencia de dos horas en Paraguay. En tanto, la serie se cerrará siete días más tarde, el miércoles 11 de febrero, cuando el cuadro blanquiazul reciba a su rival en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 p.m. (hora local).