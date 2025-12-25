Cecilio Waterman es anunciado oficialmente en club verdugo de Sporting Cristal: "Único campeón"
Conocido por su pasado en Alianza Lima, Cecilio Waterman es anunciado de manera oficial en club rival de Copa Libertadores de Sporting Cristal. "Regalo de Navidad", indican.
Uno de los jugadores que recuerda el hincha de Alianza Lima es Cecilio Waterman. Pese a todas las críticas que recibió tras firmar con los blanquiazules en el 2024, el atacante panameño se esforzó día a día en brindar su mejor versión para buscar los objetivos de la institución 'victoriana'. Sin embargo, los caminos se separaron y cerró el 2025 como campeón de Chile con Coquimbo Unido, por lo que ahora el siguiente año tendrá la responsabilidad de defender a un club que fue verdugo de Sporting Cristal en Copa Libertadores.
Cecilio Waterman es anunciado oficialmente en rival de Sporting Cristal
En medio de las fiestas navideñas del 25 de diciembre, Universidad de Concepción anunció por todo lo alto al ex Alianza Lima, Cecilio Waterman. Este elenco chileno que acaba de volver a Primera División confía en un viejo conocido para poder competer en la Liga de Primera del mencionado país. Por si fuera poco, este cuadro es recordado en Perú por ser uno de los verdugos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2019.
"La espera valió la pena... Bienvenido a casa, Cecilio. Abrimos nuestro regalo de Navidad y vuelve a casa nuestro querido Cecilio Waterman. ¡Bienvenido al ÚNICO campeón de Concepción!", escribió Universidad de Concepción en sus redes sociales.
Cecilio Waterman es presentado en Universidad de Concepción.
Esta información se conoció con anticipación por medio del periodista Sergio Godoy Acosta, quien indicó que luego de su exitosa campaña con Coquimbo Unido, para ser campeón nacional del 2025 en Chile; los caminos apuntaban a que sea el fichaje estrella de Universidad de Concepción.
Universidad de Concepción venció 5-4 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2019
Luego de su gran temporada 2018 para ser campeón nacional, Sporting Cristal tenía un plantel competitivo para pelear la Copa Libertadores 2019. Sin embargo, el cuadro celeste se desmanteló y perdió a piezas claves como su DT Mario Salas, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Marcos López, entre otros. Su debut en el torneo Conmebol fue ante Universidad de Concepción, en el que perdieron por 5-4 en uno de los encuentros más emocionantes de dicha temporada.
(VIDEO: Conmebol)
Cecilio Waterman y sus números del 2025
Cecilio Waterman fue uno de los delanteros de Coquimbo Unido, club campeón 2025 de Chile. Afrontó un total de 32 partidos a lo largo de la temporada, en el que registró 12 goles. Este nivel lo ponen como pieza clave en la selección de Panamá, que logró clasificar a la Copa del Mundo 2026.
