Alianza Lima es uno de los equipos peruanos que más se está reforzando de cara a la Liga 1 2026 y tiene como su principal fichaje al técnico Pablo Guede. Es por eso que, Mr. Peet ha revelado que el mismo director técnico está evaluando traer a un jugador que ya jugó con él y lo quiere como prioridad para la próxima temporada: Estamos hablando de Nicolás Díaz.

Peter Arévalo utilizó su programa 'Madrugol' para revelar que Alianza cerrará su mercado de fichaje en la ofensiva con la contratación de Federico Girotti; sin embargo, aún tiene pendiente la incorporación de un futbolista defensivo, que es prioridad para Guede.

Según relata Mr. Peet, el entrenador argentino desea contar con el chileno Nicolás Díaz para que se integre a la línea defensiva del equipo blanquiazul en la próxima temporada del fútbol peruano.

"El último refuerzo extranjero no vendría ni para la delantera ni para el mediocampo. Pablo Guede ha solicitado un defensor. Así que yo creo que nos olvidamos de extremos y demás. Ya está. Podría venir un jugador nacional. Eso está en evaluación. Ojo, está en evaluación un delantero más, pero tiene que ser peruano, no extranjero. Y Pablo Guede ha pedido un defensor extranjero. Ese defensor viene para generar competencia o para ser titular, uno nunca sabe. Con Federico Girotti se cierra el tema de fichajes extranjeros en ataque. Pablo Guede ha solicitado un defensor central", comenzó diciendo en su podcast de madrugada.

Además, Arévalo reveló lo siguiente: "Tengo entendido que Pablo Guede está pidiendo a Nicolás Díaz, es lo que tengo entendido como información. No sé de dónde salió el tema Méndez. Lo de Díaz sí, está en negociaciones pero no asegurado. La prioridad es Díaz", afirmó.

Estas últimas palabras de Mr. Peet dejan en claro que si bien Alianza Lima desea a Díaz como su nuevo fichaje, esto todavía no es seguro, por lo que no es tan seguro que fiche por el equipo íntimo; sin embargo, es importante su posible llegada.