Federico Girotti será nuevo delantero de Alianza Lima. El club blanquiazul compró el 50% de su carta pase y vestirá la blanquiazul durante tres temporadas. Tranquilamente, el equipo blanquiazul se aseguró el mejor fichaje de la Liga 1 y con ese delantero buscarán ser los protagonistas del 2026. Además, ahora en Matute tienen la delantera más cara del fútbol peruano.

Ni Sporting Cristal, ni Universitario, Alianza Lima está en el TOP 1 en ataque. Según Transfermarkt, los delanteros de Universitario (Valera + Rivera) valen 2 millones de euros y los de Sporting Cristal (Iberico + Vizeu + Otoya + Ávila) un total de un poco más de 1 millón de euros. Mientras que los blanquiazules con Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos alcanzan los 2,9 millones de euros.

Federico Girotti se convirtió el jugador mejor cotizado de la Liga 1 tras su llegada a Alianza Lima. Según la misma fuente, su valor está establecido en 2 millones de euros. Luis Ramos tiene un valor de 900 mil euros, mientras que Paolo Guerrero por sus 41 años ya finaliza con una cotización de 50 mil euros. Veremos si tanto inversión termina dando frutos.

Federico Girotti es nuevo delantero de Alianza Lima

¿Cuándo llega Federico Girotti a Perú?

El delantero pasará las fiestas con su familia y estaría llegando al Perú en la primera semana de enero para sumarse a la pretemporada. Todo indica que está llegando para ser el '9' titular por encima de Ramos y Guerrero. El argentino será la carta principal de Alianza Lima para pelear en la Copa Libertadores, el primer objetivo de su temporada será entrar a fase de grupos.

Universitario puede alcanzar a Alianza Lima

Solo tienen a Alex Valera y José Rivera como delanteros netos, pero están cerca de cerrar a su nuevo delantero extranjero y la cotización de su ataque podría subir. Tendrían que comprar a un delantero de élite para alcanzar a los blanquiazules, asi que por ahora habrá que esperar. Siendo tricampeones, deberían tener un gran presupuesto para traer a un gran '9'.