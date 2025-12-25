Confirmado: Alianza Lima busca la salida de seleccionado peruano para la temporada 2026
Este jugador, convocado con la selección peruana, no cumple con las expectativa de Alianza Lima y ya se mueven en el mercado para poder concretar su salida para el 2026.
Alianza Lima está próximo a iniciar su pretemporada y busca definir su plantel para afrontar la Liga 1 2026. Por ello, el club se mueve en busca concretar fichajes y renovaciones para armar un equipo de primer nivel. No obstante, recientemente se conoció que está preparando la salida de un figura que fue convocada a la selección peruana.
Alianza Lima busca la salida de seleccionado peruano para el 2026
El cuadro blanquiazul tiene como objetivo fortalecer sus divisiones menores para que, a futuro, puedan nutrir al primer equipo. En esa línea, la dirección deportiva tomó la decisión de prescindir de manera temporal de los servicios del defensor Rait Alarcón.
La información fue dada a conocer por el periodista Gerson Cuba, quien indicó que el futbolista aún tiene un año más de contrato, aunque la intención de Alianza Lima es cederlo a préstamo a otro club del campeonato con el fin de liberar un gasto económico. Además, señaló que su próximo destino se definirá en los siguientes días.
Rait Alarcón no continuará en Alianza Lima y será cedido para el 2026.
"Rait Alarcón, quien tiene contrato con Alianza Lima hasta fines de 2026, será cedido a préstamo la próxima temporada. Próximamente se dará a conocer su nuevo destino", fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de 'X'.
Rait Alarcón firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima a finales de la temporada 2024. Sin embargo, no ha logrado hacer su debut con el primer equipo, pero si dejó una gran actuación en la Liga 3.
Los ‘íntimos’ deberán tomar una decisión sobre su futuro, considerando que a mediados de 2026 podrá negociar libremente con cualquier club y el equipo no obtendría un beneficio económico en caso de una salida sin costo.
Rait Alarcón fue convocado a la selección peruana
El lateral izquierdo de 20 años es considerado una de las principales promesas del fútbol nacional, motivo por el cual fue convocado a la selección peruana Sub-20 para disputar partidos amistosos a mediados de 2024, donde sumó minutos y experiencia defendiendo los colores de la ‘Bicolor’.
