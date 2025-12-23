0

Seleccionado de Ecuador reveló que firmó con Alianza Lima por tres años: "Se dio la posibilidad..."

Alianza Lima piensa en grande para la temporada 2026 y un elemento que jugó en la selección de Ecuador acaba de revelar que firmó por el elenco blanquiazul.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima firmó a futbolista que estuvo en la selección de Ecuador
Alianza Lima firmó a futbolista que estuvo en la selección de Ecuador
De cara a la temporada 2026, Alianza Lima quiere conformar con un plantel competitivo para afrontar la Liga 1 y también por su participación en la Copa Libertadores, torneo en el que comenzará a participar desde la Fase 1. Ahora, recientemente un jugador que fue seleccionado de Ecuador reveló que firmó por el cuadro íntimo.

Nos referimos a Eryc Castillo, extremo que fue figura en el elenco victoriano durante la campaña 2025 que firmó la extensión de su contrato hasta el 2028, esto a pesar de las ofertas que le hicieron llegar otros clubes del exterior.

"Hubo ofertas, pero soy agradecido con el lugar donde estoy. Se dio la posibilidad de renovar por un tiempo largo y ahora a comenzar un 2026 con pie derecho", dijo la 'Cuelebra' en entrevista con El Canal de Fútbol.

El 'Bombón' se animó a evaluar su rendimiento vistiendo la divisa blanquiazul durante la última campaña. "Se hizo un buen trabajo. Ahora a mentalizarse en lo que se viene, a seguir subiendo esa racha", agregó.

Eryc Castillo: números en Alianza Lima

En 45 partidos registró con Alianza Lima durante este 2025, Eryc Castillo marcó 12 goles y además sumó siete asistencias. Acumuló un total de 309 minutos.

Eryc Castillo Alianza Lima

Eryc Castillo jugando por Alianza Lima.

Eryc Castillo jugó en la selección de Ecuador

Eryc Castillo disputó tres partidos con la selección de Ecuador, debutando en la temporada 2017. Su único gol se lo marcó a Perú, en un amistoso que se disputó en setiembre del 2019, en Estados Unidos.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

